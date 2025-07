De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is van plan om in oktober een bezoek aan China te brengen. Hoewel de reis nog niet definitief is bevestigd, meldt Reuters dat deze mogelijk al dit najaar kan plaatsvinden.

Volgens bronnen van het agentschap zal het bezoek een symbolische betekenis hebben voor het versterken van de betrekkingen tussen beide landen, tegen de achtergrond van oplopende handelsgeschillen met de Verenigde Staten over invoerheffingen. De delegatie van Merz zal bestaan uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van het Duitse bedrijfsleven.

Chinese bedrijven zijn op hun beurt geïnteresseerd in het uitbreiden van investeringen in Duitsland en zien het bezoek als een kans om de relaties met Berlijn te normaliseren.

Ondanks zijn harde retoriek richting Peking, vermijdt Merz openlijke confrontaties. Eerder benadrukte hij zijn bezorgdheid over de nauwe banden tussen China en Rusland en beloofde hij de afhankelijkheid van Duitsland van de op een na grootste economie ter wereld te verminderen.

Het nieuws over het bezoek komt te midden van een diplomatiek conflict tussen de twee landen. Duitsland riep de Chinese ambassadeur op het matje nadat Chinese militairen een laser hadden gericht op een Duits vliegtuig dat deelnam aan de EU-operatie ASPIDES. Het incident vond plaats toen het vliegtuig een Chinese fregat naderde.

“Het in gevaar brengen van Duits personeel en het verstoren van een internationale operatie is volstrekt onaanvaardbaar,” verklaarde het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.