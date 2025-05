Amerikaanse functionarissen hebben verklaard dat er waarschijnlijk geen overlevenden zijn na een botsing midden in de lucht tussen een passagiersvliegtuig met 64 mensen aan boord en een militaire helikopter. Het vliegtuig stortte neer in het ijskoude water van de Potomac-rivier in Washington.

"We zijn nu op het punt gekomen dat we overschakelen van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie," zei John Donnelly, brandweercommandant van Washington, tijdens een persconferentie op Reagan National Airport op donderdag.

"Op dit moment geloven we niet dat er overlevenden zijn," voegde Donnelly eraan toe. Hij meldde dat 28 lichamen waren geborgen, waaronder één uit de helikopter.

Toen de dageraad aanbrak boven de rampplek, zag men hulpverleningsboten met krachtige booglampen en springkussens met duikteams heen en weer varen over een groot deel van de rivier.

Donnelly verklaarde dat 300 hulpverleners bij de operatie betrokken waren, waarvan het grootste deel in volledige duisternis werd uitgevoerd.

"Deze hulpverleners troffen extreem koude omstandigheden aan, met zware wind en ijs op het water, en ze werkten de hele nacht in die omstandigheden," zei hij.

Er waren geen details over de oorzaak van de crash, maar vervoersfunctionarissen zeiden dat beide luchtvaartuigen op een standaard vluchtpatroon zaten tijdens een heldere nacht met goed zicht.

"Denk ik dat dit te voorkomen was? Absoluut," zei minister van Transport Sean Duffy tijdens de persconferentie.

Dramatische audio-opnames van luchtverkeersleiders toonden aan dat zij herhaaldelijk aan de helikopter vroegen of deze het passagiersvliegtuig "in zicht" had, en vlak voor de crash werd de helikopter opgedragen "achter het vliegtuig langs te vliegen".

"Ik zag net een vuurbal en toen was het weg," was te horen van een luchtverkeersleider die dit aan een collega vertelde nadat de communicatie met de helikopter was verbroken.

Ondertussen is de Amerikaanse legerunit die betrokken was bij de botsing met het passagiersvliegtuig nabij Washington DC tijdelijk stilgelegd, meldden twee Amerikaanse functionarissen. Dit betekent dat helikopters van die eenheid voorlopig niet zullen vliegen.

Eén van de functionarissen, die op voorwaarde van anonimiteit sprak, zei dat helikopters van het 12 Luchtvaartbataljon tijdelijk aan de grond worden gehouden.

Het is niet duidelijk hoe lang de pauze zal duren.

Andere helikopters, zoals die van de Nationale Garde, mogen nog steeds helpen bij de bergingsoperaties, voegde de functionaris eraan toe.