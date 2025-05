Palestijnse vrachtwagenchauffeur ontdekt dat Israël Turkse hulp in broodmeel dumpt in Negev

Een Palestijnse vrachtwagenchauffeur uit Negev ontdekt dat Israëlische autoriteiten Turks broodmeel dumpen in een afvalcontainer in het zuiden van bezet Palestina. Het meel was bedoeld voor Palestijnen in Gaza tijdens de aanhoudende hongersnood.