EU-leider Ursula von der Leyen staat voor een vertrouwensstemming die weinig kans van slagen heeft, maar wel spanningen heeft blootgelegd tussen haar aanhangers en klachten over haar leiderschapsstijl.

Europese parlementsleden zullen rond het middaguur in Straatsburg stemmen over deze zeldzame uitdaging, die is geïnitieerd door een extreemrechtse fractie tegen de voorzitter van de Europese Commissie.

Von der Leyen verwierp deze week in het parlement de motie van wantrouwen als een complottheorie-gedreven poging om Europa te verdelen. Ze bestempelde de voorstanders ervan als "anti-vaxxers" en apologeten van de Russische president Vladimir Poetin.

Ze riep de parlementsleden op om vertrouwen te hernieuwen in haar commissie, met het argument dat Europa eenheid moet tonen in het licht van verschillende uitdagingen, variërend van handelsbesprekingen met de VS tot de oorlog van Rusland in Oekraïne.

De motie van wantrouwen werd ingediend door de Roemeense extreemrechtse parlementariër Gheorghe Piperea. Hij beschuldigt von der Leyen van een gebrek aan transparantie over sms-berichten die zij stuurde naar het hoofd van farmaceutisch bedrijf Pfizer tijdens de onderhandelingen over Covid-vaccins.

Het niet vrijgeven van deze berichten door de commissie, wat het onderwerp is van meerdere rechtszaken, heeft kritiek versterkt van degenen die haar beschuldigen van gecentraliseerde en ondoorzichtige besluitvorming.

Ook traditionele bondgenoten van de commissievoorzitter op links en in het centrum hebben deze stemming aangegrepen om hun grieven te uiten. Een belangrijk punt van kritiek is dat het centrumrechtse kamp van von der Leyen steeds vaker samenwerkt met extreemrechts om haar agenda door te voeren, met name om milieuregels terug te draaien.

Centrumleider Valerie Hayer zei deze week in het parlement dat de commissie van von der Leyen "te gecentraliseerd en verstard" is en waarschuwde dat "niets vanzelfsprekend is".

Naast "Pfizergate" beschuldigt Piperea de commissie van inmenging in de recente presidentsverkiezingen in zijn land, waarin de pro-Europese Nicusor Dan nipt won van EU-criticus en nationalist George Simion.

Die stemming vond plaats nadat het constitutionele hof van Roemenië een eerste stemming had geschrapt vanwege beschuldigingen van Russische inmenging en massale promotie op sociale media van de extreemrechtse koploper, die werd uitgesloten van deelname.

De uitdaging van Piperea zal waarschijnlijk niet slagen.

Het heeft steun van enkele groepen op links en een deel van extreemrechts, waaronder de partij van de Hongaarse nationalistische premier Viktor Orban.

"Tijd om te gaan," tweette Orban woensdag samen met een foto van von der Leyen.

Maar Piperea's groep, de ECR, is verdeeld. De grootste fractie, de partij van de Italiaanse premier Giorgia Meloni, heeft aangegeven de EU-leider te steunen.

De twee grootste groepen in het parlement, de centrumrechtse EVP en de centrumlinkse Socialisten en Democraten, hebben de uitdaging ook resoluut afgewezen. Voor goedkeuring is een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig, wat neerkomt op een meerderheid van alle parlementsleden.