Het Israëlische leger heeft onvoldoende getrainde soldaten van zijn elite Golani- en Givati-brigades ingezet in het belegerde Gaza te midden van een kritiek tekort aan troepen, meldde de Israëlische publieke omroep KAN.

Volgens het bericht zijn de rekruten sinds december vorig jaar naar het slagveld gestuurd.

Deze stap weerspiegelt de toenemende druk op het Israëlische leger, dat een aanzienlijk tekort aan mankracht heeft erkend.

Vorige week meldde de krant Yedioth Ahronoth dat legerstafchef Eyal Zamir premier Benjamin Netanyahu en zijn kabinet had geïnformeerd dat het leger mogelijk niet in staat is om de doelstellingen van de politieke leiding in Gaza te bereiken vanwege het afnemende aantal soldaten.

Het leger kampte de afgelopen maanden met een tekort aan reguliere soldaten, verergerd door de vrijstelling van ultraorthodoxe Joden (Haredim) van de dienstplicht en een uitvalpercentage van 30 tot 40 procent onder reservisten, op grond van uitputting door de langdurige genocidale oorlog, volgens lokale media.

Het tekort kan verder toenemen door een groeiend aantal petities ondertekend door Israëliërs, waaronder actieve en voormalige soldaten, die de vrijlating van gijzelaars eisen, zelfs als dat betekent dat de oorlog in Gaza moet worden stopgezet.

Meer dan 140.000 Israëliërs hebben petities ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren in ruil voor gijzelaars. Onder hen zijn 21 petities die elk door meer dan 10.000 actieve en voormalige reservisten zijn ondertekend.

Netanyahu en zijn ministers hebben gedreigd de ondertekenaars te ontslaan en noemden de campagnes een "rebellie" en "ongehoorzaamheid" die "de vijanden versterken tijdens oorlogstijd".

Israëlische slachting

Israël heeft tot nu toe meer dan 51.000 Palestijnen gedood in zijn slachting in het belegerde Gaza, voornamelijk vrouwen en kinderen. Dit aantal is later bijgesteld naar 62.000.

Het heeft het grootste deel van de geblokkeerde enclave in puin gelegd en bijna de gehele bevolking ontheemd.

Israël heeft Gaza ook onder een blokkade geplaatst, waardoor de toegang tot voedsel, water, medicijnen, elektriciteit en andere dringend benodigde humanitaire hulp wordt geblokkeerd.

In november 2024 heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.