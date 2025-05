De Europese bondgenoten van Oekraïne zijn het niet allemaal eens over de voorgestelde inzet van troepen in het land ter ondersteuning van een mogelijk vredesakkoord, en slechts enkele landen willen deelnemen, zei de Franse president Emmanuel Macron.

“Het is niet unaniem,” verklaarde hij donderdag na afloop van een top over het versterken van de positie van Kiev en zijn leger in de onderhandelingen voor een wapenstilstand met Moskou. “We hebben geen unanimiteit nodig om dit te bereiken.”

Macron gaf aan dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die het initiatief leiden, verder zullen gaan met een “verzekeringsmacht” samen met verschillende andere landen.

De top, waarbij leiders van bijna 30 landen aanwezig waren, evenals NAVO- en EU-chefs, vond plaats op een cruciaal moment in de meer dan drie jaar durende oorlog. Diplomatieke inspanningen om wapenstilstanden te bewerkstelligen nemen toe, mede door druk van de Amerikaanse president Donald Trump om de gevechten te beëindigen.

Maar het conflict woedt nog steeds.

Voorafgaand aan de bijeenkomst in het luxe Élysée-paleis raakten meer dan 20 mensen gewond door Russische drone-aanvallen in de nacht, en zware beschietingen donderdagmiddag eisten een leven en zorgden voor stroomuitval in delen van Cherson, aldus Oekraïense functionarissen.

Door de VS bemiddelde akkoorden deze week om de scheepvaart in de Zwarte Zee te beschermen en vorige week om langeafstandsraket aanvallen op energie-infrastructuur te stoppen, werden gezien als een eerste stap richting vrede. Maar Oekraïne en Rusland verschillen van mening over de details en beschuldigen elkaar van schendingen, wat wijst op een lang en moeizaam proces.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dringen aan op een apart initiatief om een coalitie van landen te vormen die bereid zijn, op welke manier dan ook, een Europese strijdmacht in Oekraïne te ondersteunen om een vredesakkoord te waarborgen en Rusland te ontmoedigen opnieuw aan te vallen.

Sommige Europese landen staan meer positief tegenover een mogelijke inzet dan andere – mede omdat een grote onbekende factor is of Trump Amerikaanse troepen en inlichtingendiensten zou toestaan om een Europese troepenmacht te ondersteunen met lucht- en logistieke hulp.

Het opbouwen van een troepenmacht die groot genoeg is om als geloofwaardige afschrikking te dienen – Britse functionarissen hebben gesproken over mogelijk 10.000 tot 30.000 troepen – zou ook een aanzienlijke inspanning vergen van landen die hun legers na de Koude Oorlog hebben ingekrompen maar nu weer herbewapenen.

Er zouden ook vragen moeten worden beantwoord over wie het bevel over de troepenmacht zou voeren en hoe deze zou reageren op een grote schending door Rusland van een vredesakkoord.

Het kantoor van de Britse premier Keir Starmer, die samen met Macron het Europese initiatief leidt, verklaarde dat militaire planners uit Europa en daarbuiten de details onderzoeken van hoe een dergelijke troepenmacht kan worden samengesteld. Hierbij wordt gekeken naar “het volledige scala aan Europese militaire capaciteiten, waaronder vliegtuigen, tanks, troepen, inlichtingen en logistiek.”

Een lakmoesproef voor Europa

In het licht van aanhoudende druk van Trump op Europese landen om meer te investeren in defensie en minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse troepen, wordt het voorgestelde conditie ook gezien als een test van Europa’s vermogen om zichzelf en zijn belangen te verdedigen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy deelde een foto van hemzelf en andere leiders tijdens de top met het bijschrift: “Europa weet hoe het zichzelf moet verdedigen. We moeten het bewijzen.”

Macron zei woensdag dat de voorgestelde Europese troepenmacht zou kunnen worden ingezet in “belangrijke steden, strategische bases” in Oekraïne en dat het zou kunnen “reageren” op een Russische aanval als Moskou er een zou lanceren.

Macron specificeerde niet wat voor soort reactie hij voor ogen had. Maar hij suggereerde dat een Russische aanval niet onbeantwoord zou blijven, ook al zouden de Europese troepen niet aan het front worden ingezet.

“Als er opnieuw een algemene agressie tegen Oekraïens grondgebied zou plaatsvinden, zouden deze legers in feite worden aangevallen, en dan geldt ons gebruikelijke kader van betrokkenheid,” zei Macron. “Onze soldaten, wanneer ze worden ingezet, zijn er om te reageren op de beslissingen van de hoogste leider en, als ze in een conflictsituatie verkeren, daarop te reageren.

“Dus we staan niet aan het front, we gaan niet vechten, maar we zijn er om een duurzame vrede te garanderen.

“Het is een pacifistische benadering,” zei hij. “De enigen die op dat moment een conflict, een oorlogszuchtige situatie, zouden kunnen veroorzaken, zijn de Russen als ze opnieuw zouden besluiten om een ​​agressie te lanceren.”