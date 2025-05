De Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Amerikaanse president Donald Trump benadrukten tijdens hun eerste telefoongesprek op vrijdag het belang van versterkte samenwerking om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

Beide leiders waren het eens over het belang van “nauwe samenwerking met als doel een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne,” aldus de nieuw benoemde regeringswoordvoerder Stefan Kornelius in een verklaring.

Kornelius verklaarde dat Merz ook instemde met Trumps oproep om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne snel te beëindigen. “Rusland moet nu instemmen met een staakt-het-vuren om ruimte te creëren voor onderhandelingen,” voegde Kornelius eraan toe, waarbij hij de Kremlin opriep om onmiddellijk stappen te ondernemen.

Trump beloofde “sterk” de Duitse inspanningen te ondersteunen – samen met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen en andere Europese partners – om te streven naar een duurzame vrede in de regio, aldus Kornelius.

De twee leiders kwamen ook overeen om regelmatig contact te blijven houden en wederzijdse bezoeken aan de Verenigde Staten en Duitsland te plannen.

De conservatieve leider Merz, die dinsdag aantrad als de 10e bondskanselier van Duitsland, sprak zijn volledige steun uit voor Trump’s initiatief voor een staakt-het-vuren tijdens een gezamenlijke persconferentie woensdag met de Franse president Emmanuel Macron in Parijs.

Nauwe samenwerking

“Laat me heel duidelijk zijn: president Trump heeft onze volledige steun bij het beëindigen van deze oorlog en het stoppen van de dodelijke slachtoffers in Oekraïne,” zei Merz.

“We zullen nauw samenwerken met de VS, Oekraïne en onze Europese partners voor een rechtvaardige, duurzame en blijvende vrede. Zodra een staakt-het-vuren is overeengekomen, zijn we bereid deel te nemen aan de monitoring ervan onder leiding en met deelname van de VS,” voegde hij eraan toe.

Merz kondigde ook plannen aan om Kiev in de komende weken te bezoeken om de steun van Duitsland aan Oekraïne te bevestigen.

Gevraagd naar mogelijke veiligheidsgaranties voor Oekraïne, zei de bondskanselier dat het nog te vroeg was om details te bespreken.

“Zolang er geen permanent staakt-het-vuren en een vredesakkoord met Rusland is, kunnen we geen informatie geven over de omvang van de veiligheidsgaranties die we Oekraïne kunnen bieden, omdat we simpelweg de voorwaarden nog niet kennen,” vertelde hij aan verslaggevers.

“Vanuit ons perspectief blijft het belangrijk dat de VS betrokken blijft bij dit proces en ook in een later kader voor veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Bovenal moet deze oorlog permanent worden beëindigd en niet, zoals momenteel wordt voorgesteld, slechts voor een paar dagen worden gepauzeerd,” zei hij, verwijzend naar de door de Russische president Vladimir Poetin aangekondigde driedaagse wapenstilstand van de ochtend van 8 mei tot 11 mei.