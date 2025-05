Door de jaren heen heeft Zanzibar, een archipel in de Indische Oceaan nabij de kust van Tanzania, aan populariteit gewonnen onder toeristen die op zoek zijn naar het ongewone en exotische.

De uitstekende toeristische locaties en historische plekken op de twee hoofdeilanden, gecombineerd met het idyllische ritme van het dagelijks leven dat verweven is met het getij van de golven, laten bezoekers achter met een gevoel van tijdloosheid.

Zanzibar, een semi-autonome provincie van Tanzania, heeft een eigen gekozen regering, momenteel geleid door president Hussein Ali Mwinyi. Zijn nauwe banden met Turkije, als alumnus van de Marmara Universiteit, hebben bijgedragen aan het versterken van de diplomatieke betrekkingen tussen Zanzibar en Turkije.

Onlangs beschreef president Mwinyi, voormalig minister van Volksgezondheid van Tanzania, zijn sterke persoonlijke band met Turkije en noemde zichzelf zelfs 'half Turks', een verklaring die de verbeterde betrekkingen tussen Turkije en Zanzibar symboliseert.

Van een belangrijke tussenstop in de handel tussen Europa en Azië in de premoderne tijd, ontwikkelden deze eilanden zich tot een maritieme en handelsmacht, tot het midden van de 19e eeuw, toen het Suezkanaal de zeeweg tussen Europa en Azië verkortte.

Hoewel Zanzibar nog steeds een belangrijke specerijenproducent is, belemmert de gebrekkige infrastructuur het onbenutte potentieel van de 'blauwe economie', in een land waar visserij een cruciale levensader is, aldus experts.

Dit blijkt uit het feit dat slechts 92 van de 1.100 huishoudens op het hoofdeiland zich bezighouden met visserij, vanwege een ernstig tekort aan uitrusting.

Daarnaast is er de voelbare dreiging van genderstereotypen waarmee vrouwen in de sector worden geconfronteerd. Zij worden vaak uitgesloten van beleidsvorming, wat leidt tot onzekerheid en onzichtbaarheid binnen de sector. Dit benadrukt de noodzaak van meer ondersteuning en betere werkomstandigheden voor vrouwelijke visverkopers.

Sinds zijn aantreden in 2020 heeft president Mwinyi deze trends uitgedaagd en genderstereotypen aangepakt door gendergelijkheid te bevorderen. Dit werd erkend door UN Women in Tanzania, die hem in 2021 benoemden tot HeforShe Champion.

Toch kan de president slechts beperkt bijdragen aan het dichten van de kloof tussen vrouwen en visserij in Zanzibar. Ondanks zijn inspanningen wordt het beroep van visser als risicovol beschouwd, hoewel vrouwen een belangrijke rol spelen in de visserij- en mariene sectoren in Afrika als verwerkers, handelaren en distributeurs.

Gelukkig lijkt er verandering op komst, met een nieuw verhaal dat zich ontvouwt in het hart van de prachtige Zanzibar-archipel.

Sinds 2012 heeft de Turkse humanitaire hulporganisatie Umut Sensin Association een innovatieve benadering gehanteerd door de helende kracht van kunst in te zetten om de uitdagingen van de vissersgemeenschappen in Zanzibar aan te pakken en de blauwe economie nieuw leven in te blazen. Dit doen ze via het Samaki Art Project, in samenwerking met de Tanzanian Research Implementation Effect (RIE), om de vis van Zanzibar te presenteren met Gyotaku-kunst.

Gyotaku is een traditionele Japanse methode om vissen af te drukken op rijstpapier. Oorspronkelijk gebruikt door Japanse vissers om hun vangsten vast te leggen, is het nu een kunstvorm geworden.

Emrah Engin, medeoprichter van Umut Sensin, vertelt aan TRT World dat het Samaki Art Project tot doel heeft de visserijsector van Zanzibar nieuw leven in te blazen door Gyotaku te integreren, traditionele vissersgezinnen te betrekken en bewustzijn te creëren over het beroep via kunst.

Umut Sensin, wat vrij vertaald 'jij bent de hoop' betekent, is een in Istanbul gevestigde vereniging die mensen ondersteunt in moeilijke economische en sociale omstandigheden via creatieve projecten, met de boodschap: 'Hoop zal nooit eindigen'.

Cultivatoren van verandering

Het Samaki Art Project is een idee van de Turkse illustrator Sule Yavuzer, die het initieerde in samenwerking met de Italiaanse Gyotaku-kunstenaar Eleni Di Capita en met steun van de Umut Sensin Foundation.

Dit project is uitgegroeid tot een nieuwe brug tussen Turkije en Zanzibar, terwijl het ook een nieuw tijdperk inluidt voor Afrikaanse vissersgemeenschappen.

Door het vermogen te cultiveren om inspiratie te vinden in alledaagse facetten van het leven, heeft The Samaki Art Project, met zijn transformerende invloed, de vrouwen van Zanzibar aangemoedigd om hun aangeboren artistieke bekwaamheid te onthullen.

Voor Türkiye is culturele samenwerking een rijke weg geworden om zijn groeiende zachte macht in Afrika te vergroten. The Samaki Art Project bouwt voort op de relaties tussen Türkiye en Tanzania.

Deze banden zijn gegroeid door de visie 'Een zelfvoorzienend Afrika' in 2017 door het Turkse Agentschap voor Samenwerking en Coördinatie (TIKA), wat op zijn beurt de culturele, educatieve en economische banden tussen deze twee partijen heeft versterkt.

"Zodra het project zijn doel bereikt, zal het gemiddelde maandelijkse inkomen van vissers op de eilanden meer dan US $ 100 per huishouden bedragen. Momenteel is het gemiddelde maandelijkse inkomen van Zanzibar $ 47", aldus Emrah Engin.

Volgens Emrah Engin Umut, medeoprichter van Umut Sensin, streeft het Samaki Art Project ernaar om de landbouwontwikkeling te bevorderen, naast het verbeteren van de visserijsector. Dit omvat de geplande aankoop van twee volledig uitgeruste boten.

"Nadat het leven van de vissers is verbeterd, zal het eiland een zelfvoorzienend dorp worden dat in zijn behoeften kan voorzien en anderen kan helpen. We zijn van plan om dit doel te bereiken door boten aan te schaffen om deze mijlpalen te bereiken tegen het einde van 2025", vertelt Engin aan TRT World.

Een Japanse kunstvorm in Afrika

"Vis is ongetwijfeld de belangrijkste inspiratiebron voor dit project", legt de Turkse kunstenaar Sule Yavuzer uit aan TRT World.

Tumbatu, een pittoresk eiland in de archipel dat vooral bekendstaat om zijn visserij, heeft een enorm potentieel in Gyotaku, vinden de voorstanders van het Art Project. "Helaas hebben de lokale bewoners niet de mogelijkheid om het aan de wereld te laten zien", legt Yavuzer uit.

"Hoe kan de vis van Tumbatu de wereldmarkt bereiken? Ik vond dat het opzetten van koelketens essentieel was om hun vangst naar verre markten te vervoeren", zegt Yavuzer.

"Ik stelde voor om visafdrukken te maken en deze via productie te verkopen om de vis van Tumbatu aan de wereld te introduceren. Het idee werd positief ontvangen en we begonnen aan de reis om het te realiseren".

Veertig vrouwen die op het eiland Zanzibar wonen, leerden Gyotaku en creëerden honderden kunstwerken in een intensieve training van 21 dagen, workshopactiviteiten en tentoonstellingen, waaronder de onlangs gehouden tentoonstelling met de naam "Portraits of the Ocean".

"Gyotaku draait om het printen van echte vissen", zegt Di Capita, die met Yavuzer aan dit project heeft gewerkt.

"Yavuzer nodigde me via sociale media uit om naar Zanzibar te komen om Gyotaku te doceren, een traditionele Japanse kunst. Ik accepteerde de uitnodiging en voelde me zo blij om mee te doen, omdat ik vrouwen echt wilde helpen met nieuwe golven van werk en ontwikkeling."

'Umut Sensin' in de praktijk

In een gesprek met TRT World zei Rahma Khamis, een dorpsoudste en een begunstigde van het kunstproject, dat Türkiye door het Samaki Art Project en de steun voor vrouwen en jongeren een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op Zanzibar en Tanzania.

Khamis sprak ook haar waardering uit voor de kennis die ze via het project heeft opgedaan: "We zijn ook dankbaar aan onze begeleiders en andere verenigingen die hebben deelgenomen. Persoonlijk bedank ik de organisatie (Umut Sensin) voor hun komst naar ons eiland met deze hulp."

"Ook bedankt Umut Sensin voor het bedenken van het idee en het maken van ons vrouwen tot kunstenaars. We wisten nog niet eens hoe we moesten tekenen, maar nu hebben we het omarmd en waarderen we het werk. Nu zien we dat het ons ver brengt.”

Arafa Mussa, een andere begunstigde van The Samaki Art Project, is het met Khamis eens. "Aanvankelijk had ik nooit gedacht dat vis gebruikt kon worden om kunst te maken, maar ik voelde me beter toen we onze eerste kunstopleiding kregen. We zullen doorgaan met het produceren van kunstwerken en anderen trainen in de complexiteit ervan."

Organisaties zoals Emerson's Zanzibar Foundation, een locatiesponsor voor The Samaki Art Project, ondersteunen kunstenaars actief en organiseren festivals voor beeldende kunst om een ​​zelfvoorzienende toekomst te bevorderen door de promotie van de kunsten.

De eerste tentoonstelling

De Turkse ambassade in Dar es Salaam organiseerde begin september de allereerste tentoonstelling van Gyotaku-kunst die in Zanzibar is geproduceerd, onder de noemer culturele diplomatie, humanitaire hulp en kunst. Het werd gehouden in de Exhibition Salon van het Emerson Hurumzi Hotel in Zanzibar en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende ambassades.

Op de tentoonstelling prees de minister van Blauwe Economie en Visserij van de revolutionaire regering van Zanzibar, Suleiman Masoud Makame, The Samaki Art Project voor het helpen presenteren van het enorme ecosysteem van Zanzibar door de economische en nutritionele betekenis van vis te benadrukken.

De Turkse ambassadeur Mehmet Gulluoglu benadrukte dat het project een ontwikkelingsinitiatief was voor beroepsopleidingen. Ambassadeur Mehmet wees op de betekenis van het project en haalde een oud gezegde aan: "Als je een man een vis geeft, voed je hem voor een dag. Als je een man leert vissen, voed je hem voor een heel leven."

De interactieve Community Art Corner van de tentoonstelling sprak de exposanten aan en bracht hen ertoe een vis af te drukken met behulp van een houten visstempel en een foto te maken in de aangewezen fotohoek.

De tentoonstelling zal naar verwachting binnenkort naar Istanbul reizen.