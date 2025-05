Een ceremonie om de nieuwe Syrische regering aan te kondigen begon met president Ahmad Alsharaa, die beloofde dat de regering zou streven naar het herbouwen van staatsinstellingen op basis van verantwoording en transparantie.

"We zijn getuige van de geboorte van een nieuwe fase in onze nationale reis, en de vorming van een nieuwe regering vandaag is een verklaring van onze gedeelde wil om een nieuwe staat op te bouwen," zei Alsharaa tijdens een ceremonie in het presidentieel paleis in Damascus op zaterdag.

"Deze regering zal proberen nieuwe horizonten te openen in onderwijs en gezondheidszorg, en we zullen niet toestaan dat corruptie onze instellingen binnendringt."

De regering "zal staatsinstellingen herbouwen op basis van verantwoording en transparantie," voegde hij eraan toe.

De nieuwe regering bestaat uit 22 ministers, waaronder een vrouw.

Ministers en functies

De regeringssamenstelling omvat minister van Defensie Murhaf Abu Qasra; minister van Binnenlandse Zaken Anas Khattab; minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani; minister van Justitie Mazhar Al-Wais; minister van Hoger Onderwijs Marwan al-Halabi; minister van Sociale Zaken en Arbeid Hind Kabawat en minister van Religieuze Zaken (Awqaf) Mohammad Abu al-Khair Shukri.

Daarnaast zijn Hamzah Mustafa benoemd tot minister van Informatie, Yarob Badr als hoofd van Transport, en Mohammad Eskaf om leiding te geven aan administratieve ontwikkeling. Mazen al-Salhani werd aangesteld als minister van Toerisme, terwijl Mohammad Sameh Hamad zal dienen als minister van Jeugd en Sport.

Mohammad Saleh neemt de rol van minister van Cultuur op zich en Mustafa Abdul Razzaq is benoemd tot minister van Openbare Werken en Huisvesting.

Het ministerie van Onderwijs zal worden geleid door Mohammad Abdul Rahman Turko en Amjad Badr is aangesteld als minister van Landbouw.

Abdul Salam Haykal neemt de post van minister van Communicatie en Informatietechnologie op zich en Raed al-Saleh werd benoemd tot minister van Nood- en Rampenbeheer.

Ook in het kabinet zijn Mohammad Anjarrani als minister van Lokale Administratie, Musab Nazzal al-Ali als minister van Gezondheid, en Nidal Al-Shaar als minister van Economie. Mohammad Yusr Barnieh is benoemd tot minister van Financiën, terwijl Mohammad al-Bashir zal dienen als minister van Energie.

De ministers hielden toespraken die werden gevolgd door het afleggen van de ambtseed voor Alsharaa, aldus een correspondent van Anadolu.

Een interim-regering onder leiding van premier Mohammed Al-Bashir werd benoemd voor een periode van drie maanden nadat het regime van Bashar Assad in december werd afgezet door oppositiekrachten, geleid door Alsharaa. Alsharaa werd eind januari uitgeroepen tot president voor een overgangsperiode.