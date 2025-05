Met zijn krachtige camera zoomde het Franse marineverkenningsvliegtuig dat over de Oostzee vloog in op een vrachtschip dat door het water beneden ploegde — dichterbij, nog dichterbij, totdat de cameraoperator details op het voordek van het schip kon onderscheiden en rook uit de schoorsteen zag opstijgen.

Het langeafstandsvliegtuig Atlantique 2, dat een nieuwe missie voor de NAVO uitvoert, richtte zijn geavanceerde technologie vervolgens op een ander doelwit, en daarna nog een, totdat het na meer dan vijf uur patrouilleren met zijn reeks sensoren een groot deel van de Oostzee had verkend — van Duitsland in het westen tot Estland in het noordoosten, grenzend aan Rusland.

“We zullen alles in onze macht doen om ervoor te zorgen dat we terugvechten, dat we kunnen zien wat er gebeurt en vervolgens de volgende stappen nemen om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. En onze tegenstanders moeten dit weten,” zei NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte deze maand bij de aankondiging van een nieuwe alliantiemissie, genaamd 'Baltic Sentry', om de onderzeese infrastructuur te beschermen die essentieel is voor het economische welzijn van de landen in de Oostzeeregio.

Wat ligt er onder de Oostzee?

Energie- en communicatiekabels en gaspijpleidingen verbinden de negen landen met kusten aan de Oostzee, een relatief ondiepe en bijna ingesloten zee.

Enkele voorbeelden zijn de 152 kilometer lange Balticconnector-pijpleiding die gas transporteert tussen Finland en Estland, de hoogspanningskabel Baltic Cable die de elektriciteitsnetten van Zweden en Duitsland verbindt, en de 1.173 kilometer lange C-Lion1-telecommunicatiekabel tussen Finland en Duitsland.

Waarom zijn kabels belangrijk?

Onderzeese pijpen en kabels voeden economieën, houden huizen warm en verbinden miljarden mensen.

Meer dan 1,3 miljoen kilometer glasvezelkabels — meer dan genoeg om naar de maan en terug te reiken — overspannen de oceanen en zeeën van de wereld, volgens TeleGeography, dat deze vitale communicatienetwerken bijhoudt en in kaart brengt.

De kabels zijn doorgaans zo dik als een tuinslang. Maar 97 procent van de wereldwijde communicatie, inclusief biljoenen dollars aan financiële transacties, verloopt dagelijks via deze kabels.

“In de afgelopen twee maanden alleen al hebben we schade gezien aan een kabel die Litouwen en Zweden verbindt, een andere die Duitsland en Finland verbindt, en meest recentelijk een aantal kabels die Estland en Finland verbinden. Onderzoeken naar al deze gevallen zijn nog gaande. Maar er is reden tot ernstige bezorgdheid,” zei Rutte op 14 januari.

Wat veroorzaakt onrust?

Minstens 11 Baltische kabels zijn beschadigd sinds oktober 2023 - de meest recente is een glasvezelkabel die Letland verbindt met het Zweedse eiland Gotland, waarvan wordt gemeld dat hij zondag is gescheurd.

Hoewel kabelexploitanten opmerken dat schade aan onderzeese kabels vaak voorkomt, heeft de frequentie en concentratie van incidenten in de Oostzee de verdenking gewekt dat de schade opzettelijk kan zijn toegebracht.

Westerse landen beschuldigen Rusland en koppelen het vermoeden van sabotage aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin heeft de beschuldigingen echter afgewezen.

Dit is niet de eerste keer dat Europese en Amerikaanse functionarissen Rusland de schuld geven van sabotage.

Het Westen beschuldigde Rusland van een sabotageaanval op de Nord Stream-gaspijpleidingen in 2022. Maar later werd door het Duitse onderzoek onthuld dat de aanval werd uitgevoerd door een Oekraïens team.

Berlijn vaardigde zelfs een arrestatiebevel uit tegen een Oekraïense duiker die vermoedelijk in Polen ondergedoken is.

De Wall Street Journal hield in een onderzoeksrapport Oekraïne verantwoordelijk voor het opblazen van de Nord Stream 1- en 2-pijpleidingen in september 2022.

Twijfels van inlichtingendiensten

Verschillende westerse inlichtingenfunctionarissen, die anoniem spraken vanwege de gevoelige aard van hun werk, zeiden dat recente schade waarschijnlijk per ongeluk was veroorzaakt, schijnbaar door ankers die werden gesleept door slecht onderhouden en slecht bemande schepen.

Een hoge inlichtingenfunctionaris zei dat scheepslogboeken en mechanische storingen met scheepsankers tot de 'meerdere aanwijzingen' behoorden die wijzen op iets anders dan Russische sabotage. De functionaris zei dat ook Russische kabels waren doorgesneden.

Een andere westerse functionaris, die eveneens anoniem sprak over inlichtingenkwesties, zei dat Rusland een inlichtingenverzamelingsschip naar de locatie van een gescheurde kabel stuurde om de schade te onderzoeken.

De Washington Post meldde als eerste de opkomende consensus onder Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten dat maritieme ongevallen waarschijnlijk de oorzaak waren van recente schade.

Kabelbedrijven adviseren voorzichtigheid

De European Subsea Cables Association, die eigenaren en beheerders van kabels vertegenwoordigt, merkte in november, nadat er storingen waren gemeld op twee Baltische verbindingen, op dat er gemiddeld elke drie dagen ergens ter wereld een onderzeese kabel beschadigd raakt.

In de wateren van Noord-Europa zijn commerciële visserij of scheepsankers de belangrijkste oorzaken van schade, aldus de organisatie.

Bij de glasvezelkabelbreuk van zondag tussen Letland en Zweden hielden de Zweedse autoriteiten een Maltees schip aan dat op weg was naar Zuid-Amerika met een lading kunstmest.

Navibulgar, een Bulgaars bedrijf dat eigenaar is van de Vezhen, verklaarde dat eventuele schade onbedoeld was en dat de bemanning ontdekte dat het linkeranker tijdens extreem slecht weer waarschijnlijk over de zeebodem had gesleept.

NAVO's 'Baltic Sentry'-missie

De alliantie zet oorlogsschepen, maritieme patrouillevliegtuigen en marinedrones in voor de missie om 'verhoogde bewaking en afschrikking' te bieden.

Aan boord van de Franse marineverkenningsvlucht controleerde de 14-koppige bemanning de schepen die ze vanuit de lucht zagen met lijsten van schepen die ze moesten observeren.

“Als we verdachte activiteiten van schepen op zee waarnemen — bijvoorbeeld schepen met een zeer lage snelheid of op ankerplaatsen waar ze op dat moment niet zouden moeten zijn — dan kunnen we dat zien,” zei de vluchtcommandant, luitenant Alban, wiens achternaam door het Franse leger om veiligheidsredenen werd achtergehouden.

“We kunnen met onze sensoren heel nauwkeurig kijken wat er gebeurt.”