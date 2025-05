Amerikaanse autoriteiten arresteerden Rumeysa Ozturk, een Turkse academicus en onderzoeksassistent aan de Tufts University, omdat ze deelnam aan pro-Palestijnse demonstraties. Ze was medeauteur van een artikel in Tufts Daily waarin de acties van Israël in Gaza 'genocide' werden genoemd volgens het internationaal recht en waarin ze universiteiten veroordeelde voor het beperken van protesten. ICE-functionarissen verklaarden dat ze zou worden gedeporteerd.