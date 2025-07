De hoogste humanitaire functionaris van de VN heeft gewaarschuwd voor een verslechterende humanitaire ramp in Gaza. Volgens hem heeft één op de drie mensen al dagen niets gegeten en zijn kinderen aan het wegkwijnen door een ernstig tekort aan voedselhulp.

Tom Fletcher, onder-secretaris-generaal voor humanitaire zaken en coördinator voor noodhulp, verklaarde zondag dat ondanks de beslissing van Israël om een week lang meer hulp toe te staan, er enorme hoeveelheden hulp nodig zijn om hongersnood te voorkomen.

"De humanitaire crisis in Gaza is verwoestend. Eén op de drie mensen in Gaza heeft al dagen niet gegeten. Mensen worden neergeschoten terwijl ze proberen voedsel te bemachtigen om hun families te voeden," zei Fletcher in een verklaring op X.

Uit eerste rapporten blijkt dat meer dan 100 vrachtwagens met hulpgoederen zijn verzameld bij grensovergangen om naar Gaza te worden vervoerd.

"Er zijn enorme hoeveelheden hulp nodig om hongersnood en een catastrofale gezondheidscrisis te voorkomen."

Hij riep op tot dringende en duurzame toegang, snellere goedkeuringen van konvooien, meerdere dagelijkse doorgangen bij grensovergangen, consistente brandstofleveringen en veilige humanitaire corridors zonder aanvallen.

"Hulp mag niet worden geblokkeerd, vertraagd of onder vuur komen te liggen," benadrukte hij.

Fletcher herhaalde ook de eis van de VN voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars.

"Uiteindelijk hebben we natuurlijk niet alleen een pauze nodig, maar een permanent staakt-het-vuren," voegde hij eraan toe.

Genocide

Israël heeft bijna 60.000 Palestijnen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen, tijdens het geweld in de belegerde enclave.

Volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA wordt er gevreesd dat ongeveer 11.000 Palestijnen onder het puin van verwoeste huizen begraven liggen.

Deskundigen stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

In de loop van de genocide heeft Israël het grootste deel van de belegerde enclave in puin gelegd en vrijwel de gehele bevolking ontheemd.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.