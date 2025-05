Elon Musk heeft aangekondigd dat hij zijn rol als speciale overheidsmedewerker in de regering van president Donald Trump beëindigt. Hiermee komt een einde aan zijn betrokkenheid bij het Department of Government Efficiency (DOGE).

Musk, die was aangesteld om inspanningen te leiden gericht op het verminderen van federale bureaucratie en uitgaven, sprak zijn dank uit aan president Trump voor de kans om te dienen.

Op zijn sociale mediaplatform X schreef Musk: "Dankbaar aan president Trump voor de kans om te dienen. Het was een uitdagende maar leerzame ervaring."

Kort na zijn bericht bevestigde een functionaris van het Witte Huis zijn vertrek en verklaarde dat het offboarding proces "vannacht zal beginnen".

Korte aanvaring

Het vertrek van Musk volgt op zijn openbare kritiek op het ‘grote, mooie wetsvoorstel’ van president Trump, een wetgevingspakket dat belastingverlagingen en immigratie handhaving omvat, maar het federale tekort aanzienlijk vergroot. Musk beschreef het wetsvoorstel als contraproductief voor de missie van DOGE en sprak zijn teleurstelling uit.

Tijdens zijn ambtstermijn leidde Musk agressieve kostenbesparende maatregelen via DOGE, waaronder massaontslagen en de beëindiging van federale contracten. Deze acties hebben geleid tot grote tegenstand, protesten – met name gericht op Tesla – tientallen rechtszaken en zorgen over pogingen om toegang te krijgen tot privéoverheidsgegevens.

Een federale rechter heeft onlangs toegestaan dat een rechtszaak, aangespannen door 14 Amerikaanse staten tegen Musk en DOGE, doorgang vindt. De rechtszaak beschuldigt Musk en DOGE van ongrondwettelijke acties, waaronder ongeoorloofde toegang tot overheidsdatasystemen, annulering van federale contracten en het ontslaan van federale werknemers.

Musk is van plan zich opnieuw te richten op zijn bedrijven, Tesla en SpaceX, en zijn politieke bijdragen terug te schroeven. Ondanks aanvankelijk optimisme gaf Musk toe gefrustreerd te zijn door de bureaucratische weerstand in Washington.

Het Witte Huis is van plan enkele door DOGE aanbevolen bezuinigingen door te voeren via terugvorderingen. Het Congressional Budget Office schat dat het wetsvoorstel de tekorten in tien jaar tijd met $ 3,8 biljoen zal verhogen, terwijl waakhonden sceptisch blijven over de beweringen dat het budgetneutraal zal zijn.