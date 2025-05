De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bekritiseerd door te zeggen dat hij “helemaal gek is geworden” na de Russische bombardementen op Oekraïne in het weekend.

“Hij is volledig GEK geworden! Hij doodt onnodig veel mensen, en ik heb het niet alleen over soldaten,” zei Trump in een bericht op Truth Social.

“Ik heb altijd gezegd dat hij heel Oekraïne wil, niet slechts een deel ervan, en misschien blijkt dat nu waar te zijn. Maar als hij dat doet, zal het leiden tot de ondergang van Rusland,” voegde hij eraan toe.

Trump probeerde afstand te nemen van het conflict en zei dat dit “Zelensky’s, Poetins en Bidens oorlog is, niet ‘Trumps’. Ik probeer alleen de grote en lelijke branden te blussen die zijn ontstaan door grove incompetentie en haat.”

Eerder sprak hij met journalisten en zei dat Poetin onnodig veel mensen doodt. “Ik weet niet wat er mis is met hem. Wat is er in hemelsnaam met hem gebeurd? Hij doodt veel mensen. Ik ben daar helemaal niet blij mee,” zei Trump zondag tegen verslaggevers op de luchthaven in Morristown, New Jersey, terwijl hij zich voorbereidde om terug te keren naar Washington.

Trump reageerde op een Russische aanval met 367 drones en raketten op Oekraïense steden in de nacht van zondag, waaronder de hoofdstad Kiev. Dit was de grootste luchtaanval van de oorlog tot nu toe, waarbij minstens 12 mensen omkwamen en tientallen anderen gewond raakten.

Trump heeft geprobeerd beide partijen te overtuigen om een staakt-het-vuren te accepteren in de drie jaar durende oorlog in Oekraïne. Vorige week sprak hij meer dan twee uur met Poetin.

“Ik kon altijd goed met hem opschieten, maar hij stuurt raketten naar steden en doodt mensen, en dat vind ik helemaal niet goed,” zei Trump.

Vorige week zei Trump tijdens een telefoongesprek met Europese leiders dat Poetin niet bereid is de oorlog in Oekraïne te beëindigen, omdat hij denkt dat hij aan de winnende hand is, meldde The Wall Street Journal.

Meer sancties?

Trump suggereerde de mogelijkheid om meer sancties op te leggen aan Rusland als reactie op de aanhoudende aanvallen. Op de vraag op het vliegveld in Morristown of hij overwoog om de sancties tegen Rusland te verhogen, antwoordde Trump: “Absoluut.”

Die verklaring stond echter haaks op de getuigenis van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio eerder deze week in het Congres. Rubio zei dat Trump geloofde dat “als je nu begint te dreigen met sancties, de Russen zullen stoppen met praten.”

Poetin heeft geen toezegging gedaan om zijn drie jaar durende invasie van Oekraïne te pauzeren. Hij kondigde alleen een vaag voorstel aan om te werken aan een “memorandum” waarin Moskou’s eisen voor vrede worden uiteengezet.