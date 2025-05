UNICEF heeft gemeld dat de westkust van Jemen "op de rand van een catastrofe" staat te midden van ernstige en acute ondervoeding.

"We hebben cijfers gezien van 33 procent ernstige en acute ondervoeding in bepaalde gebieden, vooral aan de westkust, waar ik in Hudaida was, en dat staat op de rand van een catastrofe," vertelde Peter Hawkins, UNICEF-vertegenwoordiger in Jemen, dinsdag tijdens een briefing van de Verenigde Naties in Genève.

"Het is geen humanitaire crisis. Het is geen noodsituatie. Het is een catastrofe waarbij duizenden zullen sterven," waarschuwde hij.

Hij benadrukte dat één op de twee kinderen van vijf jaar en jonger in het land acuut ondervoed is.

Van hen lijden meer dan 537.000 kinderen aan ernstige acute ondervoeding, wat hij omschreef als "een aandoening die pijnlijk, levensbedreigend en volledig te voorkomen is."

"Ondervoeding verzwakt het immuunsysteem, belemmert de groei en berooft kinderen van hun potentieel. In Jemen is het niet alleen een gezondheidscrisis – het is een doodvonnis voor duizenden," zei hij.

‘Ongehinderde’ levering van hulp

Even alarmerend is dat 1,4 miljoen zwangere en zogende vrouwen ondervoed zijn, aldus de vertegenwoordiger.

Hawkins benadrukte dat de organisatie in 2025 een extra bedrag van $ 157 miljoen nodig heeft voor haar respons, aangezien de huidige oproep slechts voor 25 procent is gefinancierd.

Hij riep ook alle betrokken partijen in het conflict in Jemen op om ongehinderde levering van hulp en humanitaire bijstand mogelijk te maken om levens te redden.

"We roepen op tot de vrijlating van vastgehouden VN-medewerkers en andere humanitaire werkers. En, belangrijker nog, tot het beëindigen van het conflict," besloot hij.