Een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, waarbij de meeste tarieven worden verlaagd, is woensdag van kracht geworden. Dit markeert een tijdelijke wapenstilstand in een harde handelsoorlog die de wereldwijde markten en internationale toeleveringsketens heeft verstoord.

Washington en Peking kwamen deze week overeen om de torenhoge tarieven drastisch te verlagen in een akkoord dat voortkwam uit gesprekken afgelopen weekend in Genève.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde eerder dat Washington een blauwdruk heeft voor een "zeer, zeer sterk" handelsakkoord met China, dat de Chinese economie zou "openstellen" voor Amerikaanse bedrijven. Dit zei hij in een interview dat dinsdag werd uitgezonden op Fox News.

"We hebben de contouren van een zeer, zeer sterk akkoord met China. Maar het meest opwindende deel van de deal... dat is de opening van China voor Amerikaanse bedrijven," vertelde hij aan de Amerikaanse zender terwijl hij aan boord van Air Force One was, onderweg naar het begin van zijn Golf-tour.

“Een van de dingen die volgens mij het spannendst kunnen zijn voor ons en ook voor China, is dat we proberen China open te stellen,” voegde hij eraan toe, zonder in detail te treden.

Aziatische aandelen stijgen grotendeels, voorzichtige opluchting

Aziatische aandelen noteerden woensdag overwegend hoger terwijl een voorzichtig gevoel van opluchting zich verspreidde over de regionale markten nadat de VS en China een akkoord bereikten over een 90-daagse pauze in hun handelsoorlog.

De Japanse Nikkei 225 verloor 0,8 procent en sloot op 37.874,59. De Australische S&P/ASX 200 daalde met 0,1 procent naar 8.260,40.

De Zuid-Koreaanse Kospi steeg met 1,1 procent naar 2.635,86. De Hang Seng in Hongkong sprong met 1,1 procent naar 23.367,57, terwijl de Shanghai Composite 0,1 procent won en eindigde op 3.377,75.

Wereldwijd zijn bedrijven en investeerders voorzichtig opgelucht over het handelsbestand tussen de VS en China, gezien de onzekerheid over hoe lang het zal duren en waar de tarieven de komende maanden naartoe zullen gaan.

“Bij gebrek aan een blijvende overeenkomst zal de onzekerheid over waar de tarieven zich zullen vestigen en de impact van de tarieven die al zijn geïmplementeerd belangrijke factoren blijven in onze macro-economische voorspellingen”, zegt Brian Coulton, hoofdeconoom bij Fitch Ratings.