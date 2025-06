De Wereldbank heeft een subsidie van 146 miljoen dollar goedgekeurd om Syrië te helpen bij het herstellen van betrouwbare en betaalbare elektriciteit. Dit markeert een belangrijke stap in de inspanningen van het land om cruciale infrastructuur te herbouwen na meer dan tien jaar oorlog.

Volgens de Wereldbank zal de subsidie worden gebruikt voor de rehabilitatie van energie-infrastructuur die zwaar beschadigd is door 14 jaar conflict. Dit conflict heeft grote delen van het land achtergelaten met tekorten in brandstof en frequente stroomuitval.

De Syrische minister van Energie, Mohammed al Bashir, verwelkomde de beslissing en verklaarde dat de middelen zullen worden ingezet voor “strategische projecten,” waaronder het opnieuw verbinden van het Syrische elektriciteitsnet met die van buurlanden Turkije en Jordanië.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor de energiezekerheid en economische wederopbouw van Syrië,” zei al Bashir in een bericht op X, waarin hij de Wereldbank bedankte voor haar steun.

Turkije’s groeiende rol

De aankondiging komt te midden van Turkije’s toenemende steun aan de wederopbouw van Syrië na de oorlog.

In mei kondigde de Turkse minister van Energie, Alparslan Bayraktar, een grote bilaterale energieovereenkomst aan, waarbij Ankara jaarlijks twee miljard kubieke meter aardgas aan Syrië zal leveren. Deze overeenkomst zal naar verwachting tot 1.300 megawatt aan elektriciteit genereren en de chronische stroomtekorten in Syrië verlichten.

Daarnaast zal Turkije nog eens 1.000 megawatt elektriciteit rechtstreeks aan Syrië leveren om in de directe behoeften te voorzien, aldus Bayraktar tijdens een bezoek aan Damascus. De gas- en elektriciteitsovereenkomst wordt gezien als een teken van Ankara’s langetermijnstrategie om bij te dragen aan de stabilisatie en wederopbouw van Syrië.

Enkele dagen later ontving de Turkse vicepremier Cevdet Yilmaz de Syrische president Ahmad al Sharaa in Ankara voor gesprekken op hoog niveau over de wederopbouw van de Syrische economie. Beide partijen bespraken een routekaart voor financiële en structurele hervormingen om investeringen aan te trekken, openbare diensten te herstellen en de basis te leggen voor een bredere economische wederopbouw na sancties.

Fragiel herstel, lange weg te gaan

Ondanks de groeiende internationale en regionale betrokkenheid blijft Syrië’s pad naar herstel complex en kwetsbaar.

Grote delen van de energie-infrastructuur in het land zijn vernietigd of in verval geraakt, en internationale donoren blijven terughoudend met het verstrekken van fondsen voor wederopbouw vanwege politieke onzekerheid en onopgeloste humanitaire kwesties.

Toch suggereert de aankondiging van donderdag dat er enige vooruitgang wordt geboekt. De subsidie van de Wereldbank, samen met Turkije’s groeiende rol als regionale garant en energieleverancier, kan wijzen op een verschuiving naar meer gecoördineerde internationale inspanningen om in de dringende ontwikkelingsbehoeften van Syrië te voorzien.