Skype, de iconische internetchat- en telefoondienst die eigendom is van Microsoft, zal op maandag worden stopgezet na een dienstperiode van ongeveer 22 jaar.

Een groep ingenieurs lanceerde de populaire chat applicatie, en Microsoft kocht het in 2011. Op 28 februari van dit jaar kondigde Microsoft aan dat Skype het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt.

“Vanaf mei 2025 zal Skype niet langer beschikbaar zijn,” luidde de aankondiging.

Microsoft bood gebruikers aan om in te loggen op Microsoft Teams Free met hun Skype-accounts om verbonden te blijven met al hun chats en contacten. In de verklaring stond dat gebruikers met Teams toegang hebben tot dezelfde kernfuncties die ze in Skype gebruiken, zoals één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, berichten en het delen van bestanden.

In een aparte verklaring werd toegevoegd: “Na 5 mei 2025 zal de Skype Dial Pad beschikbaar zijn voor overgebleven betaalde gebruikers via het Skype-webportaal en binnen Teams.”