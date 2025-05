De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat hij met Apple-CEO Tim Cook heeft gesproken en hem heeft gevraagd om zijn productiecapaciteiten niet in India uit te breiden, maar dit in de Verenigde Staten te doen.

"Ik had gisteren een klein probleem met Tim Cook," zei Trump tijdens zijn bezoek aan Qatar op donderdag.

Ik zei tegen hem: Tim, je bent mijn vriend, ik heb je heel goed behandeld. Je komt hierheen met 500 miljard dollar, maar nu bouw je overal in India," voegde hij eraan toe, verwijzend naar Apples plan dat in februari werd aangekondigd om 500 miljard dollar te investeren in de VS in de komende vier jaar.

Trump zei dat hij Cook heeft laten weten dat hij niet wil dat hij productiefaciliteiten in India bouwt en dat Apple “hun productie in de Verenigde Staten zal opvoeren”.

De Amerikaanse president beweerde dat de verkoop van Amerikaanse goederen in het dichtstbevolkte land ter wereld “erg moeilijk” is, omdat India een van de hoogste tariefbarrières ter wereld heeft.

Hij merkte echter op dat terwijl het Aziatische land op zoek is naar een overeenkomst over invoerrechten, India hen een “nul tarief”-overeenkomst heeft aangeboden.

De opmerkingen van Trump kwamen nadat Tim Cook eerder deze maand had aangegeven dat het merendeel van de Apple-producten die in de VS verkocht zullen worden, afkomstig zal zijn uit India en Vietnam in plaats van China, dat het doelwit is van de hoogste tarieven van president Trump.

"We verwachten dat het merendeel van de iPhones die in de VS worden verkocht, India als herkomstland zal hebben," zei Cook.

Amerikaans-Chinese tariefgesprekken

De primaire productielocatie "voor bijna alle iPad-, Mac-, Apple Watch- en AirPods-producten die in de VS worden verkocht" zal voorlopig Vietnam zijn. Cook merkte op dat het overgrote deel van alle producten die buiten de VS worden verkocht, in China zal blijven worden geproduceerd.

Apple is een van de meest getroffen technologiebedrijven in de VS, met een daling van ongeveer 5,1 procent in de aandelenkoers sinds de tarieven werden aangekondigd. Door de lage productiekosten worden de meeste Appleproducten momenteel in China vervaardigd.

De regering-Trump heeft herhaaldelijk aangegeven dat ze wil dat Apple de productie naar de VS verplaatst. Eerder deze week kwamen de VS en China overeen om een uitgebreide terugdraaiing van strafheffingen voor een initiële periode van 90 dagen door te voeren, wat een zeldzaam moment van verlichting betekende in hun langdurige handelsconflict en hoop gaf op langdurige economische stabiliteit.