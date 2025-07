Bij een vechtpartij in Rotterdam is zondagochtend een man neergestoken en naar het ziekenhuis overgebracht. In totaal waren er achttien personen betrokken bij het incident, die allemaal zijn gearresteerd.

De politie heeft het vermoedelijke steekwapen, een mes, in beslag genomen.

De meeste verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven wel als verdachte aangemerkt. Een 32-jarige man van Kaapverdische afkomst is nog in hechtenis. De politie sluit verdere arrestaties niet uit.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de vechtpartij in het centrum van Rotterdam was. Tijdens het onderzoek worden camerabeelden uit de omgeving geanalyseerd.