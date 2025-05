Turkije is een cruciale fase ingegaan in de strijd tegen terrorisme, gekenmerkt door een hernieuwde geest van politieke consensus en nationale eenheid.

De woordvoerder van de regerende AK Partij, Ömer Çelik, deelde maandag op zijn X-account dat het vastberaden politieke leiderschap van president Recep Tayyip Erdoğan — gekenmerkt door een duidelijke, inclusieve visie en een kader dat als staatsbeleid is vastgesteld — een belangrijke rol heeft gespeeld in het vormgeven van deze nieuwe fase.

Çelik voegde eraan toe dat de historische oproep van MHP-voorzitter Devlet Bahçeli, zijn standvastige houding ten aanzien van de laatste ontwikkelingen en zijn leidende rol hebben bijgedragen aan het versterken van de interne eenheid van het land — een proces dat hij omschreef als het alomvattend versterken van het 'binnenlandse front'.

De woordvoerder van de AK-partij benadrukte dat het recente tempo van effectieve en zinvolle dialoog tussen de partijen, gebaseerd op overleg en wederzijdse betrokkenheid, de democratische politiek in staat heeft gesteld verantwoordelijkheid te nemen en concrete initiatieven te genereren - waarmee haar functie als “legitiem adres” voor het oplossen van problemen opnieuw is bevestigd.

Toekomst zonder terreur

Verwijzend naar de recente verklaring die is uitgegeven vanaf het eiland Imrali, zei Celik dat het daaropvolgende besluit van de PKK om zich te ontbinden en de wapens neer te leggen een belangrijke mijlpaal is in het streven van Turkije naar een “terreurvrije toekomst”. Hij benadrukte dat dit een kritiek keerpunt is en, als het volledig wordt gerealiseerd, de deur kan openen naar een compleet nieuw tijdperk voor de natie.

Hij waarschuwde echter dat deze beslissing volledig en concreet moet worden uitgevoerd in alle aspecten. 'De beslissing tot ontbinding en ontwapening moet op een tastbare manier worden uitgevoerd, waarbij alle takken, extensies en illegale structuren van de PKK zonder uitzondering worden meegenomen,' verklaarde Çelik. 'Alleen dan kan het als een echt keerpunt worden beschouwd.'

Hij merkte op dat dit proces nauwlettend zal worden gevolgd door staatsinstellingen met precisie ter plaatse. Er zal regelmatig verslag worden uitgebracht aan president Erdogan over de geboekte vooruitgang, zodat alomvattend toezicht gewaarborgd is.

Çelik benadrukte het belang van het realiseren van deze beslissing zowel 'binnen' als 'buiten' het land. Als dit goed wordt uitgevoerd, zei hij, zal dit helpen de imperialistische strategieën te blokkeren die al lange tijd terreurorganisaties als proxy’s gebruiken in regionale conflicten.

Eenheid en nationale identiteit

Hij legde uit dat het bereiken van de visie van een 'terreurvrij Turkije' niet alleen een nieuw hoofdstuk in het veiligheidsbeleid zou markeren, maar ook de democratische kanalen van de natie nieuw leven zou inblazen in een tijd waarin politieke systemen wereldwijd met toenemende uitdagingen worden geconfronteerd. Hij betoogde dat Turkijes democratie, politieke landschap en nationale solidariteit allemaal zouden worden versterkt.

'Dit zou ervoor zorgen dat de kanalen van politieke dialoog, met name in de Grote Nationale Assemblee van Turkije, op volle capaciteit functioneren,' zei hij. 'Het besef dat onze Republiek het gedeelde dak is van alle burgers, en dat democratie de fundamentele basis is voor het oplossen van alle kwesties, zal nog steviger worden verankerd.'

'Met ons gedeelde gevoel van geschiedenis, lotsbestemming en burgerschap,' vervolgde Çelik, 'zal onze toekomst blijven worden gevormd op de sterkste en meest legitieme fundamenten. Elke positieve stap vooruit zal het momentum creëren voor verdere vooruitgang.'

Çelik herhaalde dat het doel van een 'terreurvrij Turkije' in al zijn dimensies moet worden gerealiseerd — volledig, concreet en compromisloos. 'Het bereiken van dit doel,' zei hij, 'betekent dat alle burgers — ongeacht culturele, etnische of sektarische achtergrond — degenen zullen zijn die werkelijk winnen.'

Hij sloot af met een boodschap van eenheid en nationale identiteit: 'Ook al zijn onze namen verschillend, onze gemeenschappelijke achternaam is de Republiek Turkije.'

Çelik bevestigde opnieuw dat er geen ruimte is voor discussie over de kernprincipes van de Turkse staat of de waarden van haar volk. 'Er is geen enkele stap gezet die deze waarden ondermijnt, en er zal ook nooit een dergelijke stap worden overwogen,' zei hij.

Hij besloot met de beschrijving van de visie van een 'terreurvrij Turkije' als een van de belangrijkste strategische pijlers van president Erdoğans 'Eeuw van Turkije'-visie. 'Laat onze natie gerust zijn,' zei Çelik. 'De Republiek Turkije heeft volledige controle over haar agenda.'

Terreurgroep ontbindt

De PKK, al lange tijd beschouwd als een grote bedreiging voor de veiligheid van Turkije, heeft aangekondigd zich te ontbinden en de wapens neer te leggen.

In meer dan 40 jaar is de terreurgroep verantwoordelijk geweest voor de dood van tienduizenden kinderen, vrouwen en mannen.

De PKK wordt erkend als een terroristische organisatie door Turkije, de EU, de VS, de NAVO en verschillende andere landen wereldwijd.

De terroristische organisatie PKK, verantwoordelijk voor decennia van bloedvergieten en geweld, heeft aangekondigd zich te ontbinden en de wapens neer te leggen na een congres dat van 5 tot 7 mei in Noord-Irak werd gehouden.

De Turkse regering beschouwt de PKK en haar filialen al lange tijd als een primaire bedreiging voor de nationale veiligheid en regionale stabiliteit.

Ankara heeft consequent benadrukt dat er geen plaats is voor terreurgroepen binnen of rond de grenzen van Turkije, en dat de enige acceptabele uitkomst de volledige eliminatie van terroristische activiteiten is door onvoorwaardelijke ontwapening en ontbinding.

Hoewel de ontwikkeling een mijlpaal kan zijn in de strijd tegen terrorisme, blijft Turkije voorzichtig. Functionarissen benadrukken dat de echte test ligt in de uitvoering: het permanente einde van gewapende activiteiten en de verifieerbare ontmanteling van terroristische infrastructuur.