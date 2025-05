De Verenigde Staten hebben een regel afgerond die Chinese en Russische technologie effectief uitsluit in auto's op de Amerikaanse markt. Hiermee richt het land zich op software en hardware uit de op één na grootste economie ter wereld vanwege nationale veiligheidsrisico's.

De aankondiging op dinsdag, die ook betrekking heeft op Russische technologie, komt terwijl de vertrekkende president Joe Biden zijn inspanningen afrondt om de beperkingen op China, na een maandenlang regelgevingsproces, op te voeren.

"Auto's van vandaag zijn niet alleen staal op wielen, het zijn computers," zei minister van Handel Gina Raimondo.

Ze merkte op dat moderne voertuigen camera's, microfoons, GPS-tracking en andere technologieën bevatten die verbonden zijn met het internet.

"Dit is een gerichte aanpak om ervoor te zorgen dat we technologieën die in de Volksrepubliek China en Rusland zijn geproduceerd, van Amerikaanse wegen houden," voegde ze eraan toe.

De definitieve regel is momenteel alleen van toepassing op personenauto's onder de 10.001 pond, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel.

Het ministerie is echter van plan om binnenkort aparte regelgeving uit te vaardigen die gericht is op technologie in commerciële voertuigen zoals vrachtwagens en bussen.

'Een voldoende verband'

Volgens de nieuwste regel, zelfs als een personenauto in de VS is gemaakt, mogen fabrikanten met "een voldoende verband" met China of Rusland dergelijke nieuwe voertuigen niet verkopen als ze hardware en software bevatten voor externe connectiviteit en autonoom rijden.

Dit verkoopverbod gaat in voor modeljaar 2027.

De beperking verbiedt ook de import van hardware en software als deze gekoppeld zijn aan Peking of Moskou.

De softwarebeperkingen worden van kracht voor modeljaar 2027, terwijl de hardwarecontroles van kracht worden voor modeljaar 2030.

Op dinsdag ondertekende Biden een uitvoerend bevel om het tempo te versnellen waarmee infrastructuur voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in het land kan worden gebouwd.

Maar de Amerikaanse acties zouden vergeldingsmaatregelen van Peking kunnen uitlokken, aangezien het Chinese ministerie van Handel de AI-gerelateerde exportbeperkingen van maandag al een "flagrante schending" van internationale handelsregels heeft genoemd.

"China zal de nodige maatregelen nemen om zijn legitieme rechten en belangen stevig te beschermen," aldus het ministerie.