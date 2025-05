Het dodental is opgelopen tot zes nadat er een brand uitbrak op een bouwplaats van een resort in de Zuid-Koreaanse stad Busan, meldde de lokale media vrijdag.

Ongeveer 100 arbeiders wisten de bouwplaats te evacueren, terwijl ongeveer 90 brandweerlieden probeerden de brand te blussen, die rond 10:20 uur werd gemeld, aldus de brandweer van Busan.

Het was niet direct duidelijk of er nog arbeiders vastzaten in het gebouw.

Vier mensen liepen lichte verwondingen op.

Televisiebeelden toonden grijs-zwarte rook en vlammen die opstegen vanaf de bouwplaats, terwijl een helikopter het gebouw naderde als onderdeel van de reddingsoperatie.

De waarnemend president van het land, Choi Sang-mok, gaf opdracht aan functionarissen om “alle beschikbare personeelsleden en apparatuur” in te zetten om de brand te blussen.