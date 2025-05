Meerdere mensen worden dood gevreesd nadat een passagiersvliegtuig en een helikopter woensdagavond in de lucht met elkaar in botsing kwamen nabij Reagan Washington National Airport en neerstortten in de Potomac-rivier. Het incident wordt beschreven als een van de grootste luchtvaartongelukken in het land.

Volgens CBS News, dat een politiefunctionaris citeerde, zijn er minstens 18 lichamen geborgen.

Het American Airlines-vliegtuig vervoerde 60 passagiers en vier bemanningsleden. Amerikaanse functionarissen meldden dat er drie soldaten aan boord van de helikopter waren.

Alle starts en landingen vanaf de luchthaven zijn stilgelegd na het incident, dat rond 21:00 uur lokale tijd plaatsvond.

De regionale jet van PSA Airlines botste in de lucht met een Sikorsky H-60-helikopter terwijl het vliegtuig de luchthaven naderde, aldus de FAA.

“We zijn op de hoogte van meldingen dat American Eagle-vlucht 5342, uitgevoerd door PSA, met een dienst van Wichita, Kansas (ICT) naar Washington Reagan National Airport (DCA), betrokken is geweest bij een incident. We zullen informatie verstrekken zodra deze beschikbaar is,” zei American Airlines op X.

President Donald Trump werd geïnformeerd, aldus zijn perssecretaris, en vice-president JD Vance moedigde volgers op het sociale mediaplatform X aan om “een gebed te zeggen voor iedereen die betrokken is.”

Trump verklaarde dat het ongeluk “voorkomen had moeten worden.”

De politie meldde dat meerdere instanties betrokken waren bij een zoek- en reddingsoperatie in de Potomac-rivier, die grenst aan de luchthaven, maar dat er nog geen directe informatie was over slachtoffers.

Opblaasbare reddingsboten werden te water gelaten in de Potomac-rivier vanaf een punt nabij de luchthaven langs de George Washington Parkway, net ten noorden van de luchthaven.

Meerdere helikopters, waaronder die van de US Park Police, de DC Metropolitan Police Department en het Amerikaanse leger, vlogen boven de plaats van het incident in de Potomac-rivier.

Audio-opnames van de luchtverkeerstoren onthullen meer details.

Washington DC Fire and EMS meldde op X dat brandweerboten ter plaatse waren.

Op een video die afkomstig zou zijn van een observatiecamera in het nabijgelegen Kennedy Center waren twee lichtbundels te zien die leken te wijzen op vliegtuigen die samen een vuurbal vormden.

In audio van de luchtverkeerstoren rond het tijdstip van de crash is te horen hoe een verkeersleider de helikopter vraagt: “PAT25, hebt u de CRJ in zicht,” verwijzend naar het passagiersvliegtuig.

“Toren, zag je dat?” roept een andere piloot seconden na de schijnbare botsing. De toren begon onmiddellijk andere vliegtuigen van Reagan weg te leiden.

Het incident roept herinneringen op aan de crash van een Air Florida-vlucht die op 13 januari 1982 in de Potomac stortte en 78 mensen het leven kostte. Die crash werd toegeschreven aan slecht weer.