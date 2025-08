Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zal het omstreden neutraliteitsbeleid in de provinciale scholen pas invoeren vanaf september 2026. De oorspronkelijke beslissing, die vanaf schooljaar 2025–2026 een verbod oplegde op zichtbare religieuze en politieke symbolen zoals hoofddoeken, keppeltjes, kruisjes en partijpins voor zowel leerlingen als personeel, werd eind juli vernietigd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V).

De beslissing tot uitstel volgt op juridische en politieke commotie rond de procedure die de provincie volgde. Volgens minister Crevits was er een formele fout: de verplichte adviezen van de schoolraden ontbraken bij het vastleggen van het nieuwe schoolreglement. “Hoewel de provincie als schoolbestuur bevoegd is om zo’n maatregel op te leggen, moeten alle wettelijke procedures gerespecteerd worden. Dat is hier niet gebeurd,” aldus Crevits. De provincie had de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State, maar zag daar bewust van af.

“We willen vermijden dat scholen in een juridisch niemandsland terechtkomen waarin niemand nog weet welk reglement geldt,” verklaarde eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), die bevoegd is voor onderwijs. “Een procedureslag helpt niemand, zeker onze leerlingen niet. We willen rust brengen en vermijden dat politieke spelletjes boven hun hoofden worden gespeeld.”

Het neutraliteitsprincipe zelf blijft volgens Crevits “legitiem en proportioneel”, maar de juridische onderbouw moet correct zijn. Daarom zal de provincie de komende maanden werken aan een nieuw, juridisch sluitend reglement. Dit zal naar verwachting in het najaar opnieuw aan de provincieraad worden voorgelegd.

Het verbod vormt een onderdeel van het bestuursakkoord tussen N-VA, CD&V en Vooruit, al stemden sommige Vooruit-raadsleden eerder niet mee, waardoor eerdere stemmingen geen meerderheid haalden. Vlaams Belang sprak zich expliciet uit als voorstander van het verbod, wat het debat verder politiseerde.

Moens benadrukt dat de extra tijd wordt benut voor een goede voorbereiding. “We willen iedereen — leerlingen, ouders en leerkrachten — begeleiden in deze overgang. Tegen september 2026 moet er duidelijkheid zijn voor alle provinciale scholen.”

Hoewel het nieuwe verbod formeel voor het volledige provinciaal onderwijsnet zal gelden, verwacht men dat de praktische impact beperkt blijft tot een klein aantal instellingen. In afwachting blijft het bestaande schoolreglement van kracht.

“Ons doel blijft helder,” besluit Moens. “We willen een schoolomgeving waarin elke leerling zich vrij en zonder druk kan ontwikkelen. Neutraliteit moet kansen garanderen, geen bron van conflict zijn.”