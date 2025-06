President Donald Trump heeft een nieuwe website gepresenteerd voor zijn geplande $5 miljoen Amerikaanse verblijfsvergunning, en kondigde aan dat de wachtlijst voor de 'golden visa' is geopend op TrumpCard.gov.

"Duizenden mensen hebben gebeld en gevraagd hoe ze zich kunnen aanmelden om toegang te krijgen tot het Grootste Land en de Beste Markt ter wereld," schreef Trump woensdag in een bericht op sociale media.

Trump onthulde het eerste prototype van deze visa in april aan boord van Air Force One. Hij toonde een gouden prototype met zijn gezicht erop en beloofde dat de speciale vergunning waarschijnlijk "binnen twee weken" beschikbaar zou zijn.

De visa zijn nog niet beschikbaar, maar de woensdag gelanceerde website stelt geïnteresseerden in staat hun naam, gewenste visum en e-mailadres in te dienen onder een koptekst die luidt: "The Trump Card is Coming."

Trump verklaarde eerder dat het nieuwe visum, een dure variant van de traditionele green card, bedoeld is om banen te creëren en mogelijk kan worden gebruikt om het Amerikaanse begrotingstekort te verminderen.

De aankondiging komt op een moment dat deportatierazzia's in het hele land worden opgevoerd, wat protesten uitlokt. Ondertussen wordt de regering-Trump geconfronteerd met lopende rechtszaken en beschuldigingen van mensenrechtenschendingen vanwege haar harde immigratiebeleid. Trump heeft gezegd dat de nieuwe kaart een route zou kunnen zijn naar het felbegeerde Amerikaanse staatsburgerschap.

In februari verklaarde hij dat zijn regering hoopte "misschien wel een miljoen" van deze kaarten te verkopen en sloot niet uit dat ook Russische oligarchen in aanmerking zouden kunnen komen.