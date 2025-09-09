Voertuigen die niet emissievrij zijn, mogen vanaf 2035 mogelijk niet meer worden verkocht in de EU. Voorlopig betekent dit niet dat de EU helemaal zal stoppen met de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren.

In theorie zouden autofabrikanten die meer dan 1.000 voertuigen per jaar verkopen, ook voertuigen met emissievrije verbrandingsmotoren kunnen aanbieden, zolang de brandstof die in deze voertuigen wordt gebruikt klimaatneutraal is.

Reactie in Duitsland

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz drong er dinsdag bij de Europese Unie op aan om de wetgeving inzake elektrische voertuigen “flexibeler” te maken. Hij doet dit deels om de zorgen van de Duitse autosector weg te nemen, die begint te twijfelen aan het verbod op de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren in 2035.

Bij de opening van de autosalon van München verklaarde Merz: “We zijn natuurlijk fundamenteel toegewijd aan de overgang naar elektrisch vervoer.” “Europese wetgeving moet competent, betrouwbaar en aanpasbaar zijn.”