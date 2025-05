In een rustig hoekje van een dierenopvang aan de rand van Karachi, Pakistan, ligt Cammie, een jonge kameel wiens poot bijna een jaar geleden bruut werd afgehakt. Ze ligt daar koninklijk, omringd door liefde en wortels – haar favoriete beloning tijdens de training.

Het verhaal van Cammie is er een van overleving en een ongekende medische mijlpaal.

Ze is het eerste dier in Pakistan dat een prothetische ledemaat heeft gekregen.

In juni 2024 werd Cammie, toen acht maanden oud, gevonden in het Sanghar-district in de zuidelijke provincie Sindh. Een van haar voorpoten was gewelddadig afgehakt, vermoedelijk door een landeigenaar die boos was omdat ze zijn veld was binnengelopen.

Deze brute daad, vastgelegd op video, veroorzaakte landelijke verontwaardiging. Ze werd gered en overgebracht naar de particuliere opvang Comprehensive Disaster Response Services (CDRS) Benji Project in Karachi voor dringende zorg, waar ze sindsdien verblijft.

"Ze kwam bij ons, doodsbang, onbeweeglijk en met enorme pijn," vertelde Sarah Jahangir, directeur van het CDRS Benji Project in Karachi, aan TRT World. "We wisten niet eens of ze de eerste weken zou overleven."

Cammie’s op maat gemaakte prothese, ingevlogen vanuit de Verenigde Staten, markeert een keerpunt in de dieren revalidatie in Pakistan. Maar terwijl haar geval hoop biedt, het onderstreept ook hoe zwak en onderbezet de bredere Pakistaanse beweging voor dierenwelzijn nog steeds is.

Een primeur voor Pakistan – en voor Cammie

Het prothesetraject was een multinationale inspanning. Bioniks Pakistan, een Pakistaans startup die prothetische ledematen maakt, verzorgde Cammie’s 3D-röntgenfoto’s en gipsafdrukken. Derrick Campana, oprichter van Bionic Pets USA – een bedrijf dat gespecialiseerd is in protheses voor dieren – ontwierp de kunstmatige poot.

Campana, bekend als de 'Wizard of Paws', is een pionierende Amerikaanse prothesemaker die op maat gemaakte protheses en orthopedische hulpmiddelen voor dieren creëert.

"Haar prothese was een gift van Bionic Pets USA," zei Jahangir.

De provinciale overheid en haar afdeling veehouderij speelden een cruciale rol door dagelijks dierenartsen te sturen, röntgenfoto’s te maken, medicijnen te leveren en de kosten van een brace voor Cammie’s gezonde poot te dekken.

Ook bouwde de overheid een speciaal harnas om Cammie te helpen oefenen met staan. "We hadden dit zonder hun steun niet kunnen doen," voegde ze toe.

De reis tot nu toe

Hoewel de prothese al een keer is aangepast voor een test, is Cammie nog niet begonnen met lopen erop.

"Tenzij ze rechtop staat, kunnen we het niet goed passen of aanpassen," zei Jahangir.

Maar rechtop staan is niet eenvoudig. Cammie is bang voor de kettingen van het harnassysteem – een geluid dat ze nog steeds associeert met trauma.

"We laten haar aan de prothese ruiken, het verkennen. We hebben het aangepast terwijl ze zat, alleen om de maat te controleren. Maar ze moet staan om met de echte training te beginnen."

De vooruitgang verloopt bewust langzaam. "We nemen de dingen zo langzaam als zij wil," zei Jahangir.

"Sommige dagen is ze enthousiast, andere dagen wil ze met rust gelaten worden. We volgen Cammie’s tempo."

Toch is het team voorzichtig optimistisch.

"Ze hopt op drie poten, staat meerdere keren per dag zelfstandig op. Voor een groot dier is beweging absoluut noodzakelijk voor overleving. Dat heeft haar tot nu toe gebracht."

Haar herstel, dat nu bijna een jaar in de maak is, is moeizaam en diep persoonlijk geweest voor het opvangteam.

Cammie’s wond was op een ruwe manier dichtgeschroeid en moest in de eerste maanden drie tot vier keer per dag worden verbonden, aldus Jahangir.

Cammie’s wond is nu volledig genezen en ze is een actieve, nieuwsgierige aanwezigheid in de opvang geworden.

Het team blijft echter voorzichtig, desinfecteert regelmatig om vliegen weg te houden en vervangt het verband twee keer per dag om Cammie comfort en ondersteuning te bieden.

"Ze is enorm gegroeid – mentaal, fysiek en emotioneel," zegt Jahangir.

"Ze is zelfverzekerder geworden, vertrouwt meer, en ja, ze is zeker meer een diva geworden omdat ons team haar zo grondig verwent."

Callie, een andere kameel in de opvang, is ook een constante metgezel geweest tijdens Cammie’s herstel. Ze rust vaak naast haar en biedt stille gezelschap. Hun band heeft Cammie geholpen emotioneel te herstellen en gemakkelijker te socialiseren.

"Cammie is een groot dier en het was een grote taak om haar uit haar trauma te halen," vertelde Sheema, de manager van de opvang, aan TRT World.

"De eerste vijf à zes maanden verliet ze haar verblijf niet eens. Ik zat vaak bij haar, praatte tegen haar en vertelde haar dat ze nu veilig was, dat niemand haar pijn zou doen."

Kan Cammie het begin zijn van iets groters?

Jahangir gelooft dat Cammie’s geval laat zien wat mogelijk is als iedereen samenwerkt.

"We hebben de experts, de faciliteiten, de kennis – maar alles kost geld," zei ze.

"In de meeste gevallen met grote dieren laten mensen ze inslapen omdat er geen oplossing is. We hopen dat Cammie’s verhaal kan helpen dat te veranderen."

Naarmate de veterinaire sector in Pakistan zich ontwikkelt, staat Cammie – zowel letterlijk als symbolisch – voor veerkracht.

Maar of haar reis een nationaal keerpunt wordt of een zeldzame uitzondering blijft, hangt af van de vraag of die steun kan worden opgeschaald.

"Dit kan meer deuren openen om meer dieren zoals zij te helpen," zei Jahangir. "Maar we kunnen het niet alleen."

Opvangcentra zoals CDRS Benji en ACF Animal Rescue worden vaak overspoeld met gevallen van wreedheid en verwaarlozing, terwijl ze met beperkte middelen opereren.

Het gebrek aan institutionele steun en infrastructuur voor dierenwelzijn is een grote hindernis.

Voorstanders pleiten voor strengere wetten, betere handhaving en meer geld om het werk van opvang- en reddingsorganisaties te ondersteunen.

“We krijgen honderden gevallen, maar er is een gebrek aan donaties,” zei Jahangir.

“Mensen zijn bereid om deze gevallen te melden, maar niet bereid om betrokken te raken”.