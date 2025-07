De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat er ingrijpende nieuwe tarieven worden ingevoerd op goederen uit 14 landen, waaronder Japan en Zuid-Korea. Dit is een escalatie van een wereldwijd handelsoffensief dat volgens hem gericht is op het herstellen van balans in de Amerikaanse handelsrelaties.

De nieuwe maatregelen omvatten een tarief van 25 procent op goederen uit Japan en Zuid-Korea, dat op 1 augustus van kracht wordt.

Trump stuurde brieven naar de Japanse premier Ishiba Shigeru en de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung, waarin hij schreef: "Onze relatie is helaas verre van wederkerig geweest."

Hij drong er bij beide landen op aan om hun productie naar de Verenigde Staten te verplaatsen om de nieuwe tarieven te vermijden en waarschuwde dat vergeldingsmaatregelen zouden leiden tot nog strengere Amerikaanse sancties.

"Als u om welke reden dan ook besluit uw tarieven te verhogen, dan wordt het bedrag dat u verhoogt toegevoegd aan de 25% die wij in rekening brengen," schreef Trump.

Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt bevestigde dat de president een uitvoerend bevel zal ondertekenen om de oorspronkelijke deadline van 9 juli voor het opleggen van de tarieven uit te stellen tot 1 augustus.

Ze zei dat meer dan een dozijn landen officiële kennisgevingen ontvingen.

"De regering, de president en zijn handelsteam willen de beste deals sluiten voor het Amerikaanse volk en de Amerikaanse werknemer," aldus Leavitt.

Naast Japan en Zuid-Korea kondigde Trump nieuwe tarieven aan voor de volgende landen:

Maleisië, Kazachstan, Tunesië – 25 procent

Zuid-Afrika, Bosnië en Herzegovina – 30 procent

Indonesië – 32 procent

Servië, Bangladesh – 35 procent

Cambodja, Thailand – 36 procent

Laos, Myanmar – 40 procent

Het Witte Huis verklaarde dat deze nieuwe landspecifieke tarieven niet bovenop bestaande sectorale tarieven komen, zoals de 25 procent heffing op buitenlandse auto's.

Trump zei dat de tarieven bedoeld zijn als reactie op aanhoudende handelstekorten en buitenlands beleid dat de Amerikaanse export beperkt.

"Deze tarieven kunnen worden aangepast, omhoog of omlaag, afhankelijk van onze relatie met uw land. U zult nooit teleurgesteld zijn in de Verenigde Staten van Amerika," schreef hij in de brieven.

Economische impact

De markten daalden scherp na de aankondigingen.

De Dow Jones Industrial Average daalde met 422 punten, of 0,94 procent, terwijl de S&P 500 met 0,79 procent daalde en de Nasdaq Composite met 0,92 procent — de slechtste dag in bijna drie weken.

Aandelen van Japanse autofabrikanten met grote exportvolumes naar de VS daalden aanzienlijk.

Toyota verloor 4 procent, Nissan daalde met 7,16 procent en Honda verloor 3,86 procent op de Amerikaanse markten.

Economen waarschuwden dat de nieuwe tarieven kunnen leiden tot hogere consumentenprijzen in de VS, vooral voor auto's, elektronica en machines — belangrijke importproducten uit Zuid-Korea en Japan.

Alleen al Japan en Zuid-Korea waren vorig jaar goed voor $ 280 miljard van de $ 351 miljard aan goederen die werden geïmporteerd uit de eerste zeven landen op Trumps lijst, volgens gegevens van het Amerikaanse ministerie van Handel.