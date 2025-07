Zeynep Sonmez heeft geschiedenis geschreven als de eerste Turkse tennisser die de derde ronde van Wimbledon heeft bereikt.

Sonmez behaalde deze mijlpaal donderdag in Londen door Xinyu Wang in twee sets te verslaan, met 7-5, 7-5.

Ze is hiiernaast de eerste Turkse speler in 75 jaar die de derde ronde van een grandslamtoernooi in het enkelspel bereikt. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1950, toen Bahtiye Musluoglu de derde ronde van Roland Garros bereikte.

In een interview met TRT World na haar overwinning zei Sonmez: “Het is heel bijzonder. Ik zal deze dag altijd herinneren. Ik ben blij en ik zal mijn best doen om nog meer te bereiken.”

Ze voegde eraan toe: “Ik ben in Londen en ik voel me niet alleen, dankzij alle supporters.”

De 23-jarige zal op 5 juli 2025 spelen tegen de Russische Ekaterina Alexandrova, momenteel nummer 17 van de wereld. Alexandrova won eerder van Suzan Lamens uit Nederland, de nummer 69 van de wereld.

Wimbledon, een van de vier grandslamtoernooien samen met de Australian Open, Roland Garros en de US Open, wordt gespeeld van 30 juni tot 13 juli.

De finale van het enkelspel voor vrouwen vindt plaats op 12 juli. De mannenfinale wordt gespeeld op 13 juli.