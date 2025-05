Na bijna drie maanden van gedwongen uithongering en een door Israël opgelegde hulpblokkade, hebben “hordes hongerige mensen” volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) een VN-magazijn in Gaza bestormd.

Er waren meerdere schoten te horen en de VN meldt dat er minstens twee mensen zijn omgekomen.

“Hordes hongerige mensen braken in bij het Al-Ghafari magazijn van het WFP in Deir Al-Balah, Centraal-Gaza, op zoek naar voedselvoorraden die daar waren opgeslagen voor distributie”, aldus het Midden-Oosten kantoor van het WFP in een verklaring op X. “Uit eerste berichten blijkt dat twee mensen zijn omgekomen en meerdere gewond zijn geraakt bij dit tragische incident.”

Het VN-agentschap roept op tot een onmiddellijke uitbreiding van de voedselhulp “om de mensen gerust te stellen dat ze niet zullen verhongeren”.

Sigrid Kaag, VN-gezant voor het Midden-Oosten, zei tegen de Veiligheidsraad dat de hoeveelheid hulp die Israël de VN tot nu toe heeft toegestaan te leveren “vergelijkbaar is met een reddingsboot nadat het schip is gezonken”, aangezien de hele bevolking van Gaza het risico loopt te verhongeren.