Amerikaanse marineveteraan Alejandro Barranco was getuige van hoe immigratie- en douaneambtenaren zijn vader, Narciso Barranco, op de grond sloegen voordat ze hem arresteerden omdat hij zonder wettelijke toestemming in de Verenigde Staten verbleef.

In een interview met MSNBC zei Barranco dat als hij tijdens zijn diensttijd bij de marine een gevangene op dezelfde manier had mishandeld, dit als een “oorlogsmisdaad” zou zijn beschouwd.

Hij verklaarde verder dat zijn vader al tientallen jaren in de VS woont en nu wordt blootgesteld aan wrede levensomstandigheden in het detentiecentrum waar hij momenteel wordt vastgehouden. MSNBC meldt dat Barranco's vader “samen met 70 andere mensen in een kooi wordt vastgehouden, met één toilet en geen privacy”, en bovendien slechts één keer per dag water en extreem weinig voedsel krijgt.