Minstens zeven mijnwerkers zijn omgekomen en nog twee anderen raakten gewond bij een explosie in een kolenmijn in het noorden van Afghanistan, aldus de politie.

De explosie vond woensdag plaats in een kolenmijn in het district Dar-e-Suf Payin in de provincie Samangan, volgens een verklaring van het provinciale politiecommando.

Reddingswerkers en veiligheidspersoneel haastten zich naar de locatie, redden de gewonden en haalden de lichamen uit de mijnschacht.

Hashmatullah Rahmani, de woordvoerder van de provinciale politie, vertelde aan verslaggevers dat de explosie werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas in een van de mijnen, waarbij zeven mensen ter plekke omkwamen.

De gewonden zijn naar een lokaal ziekenhuis vervoerd.

Ongelukken in kolenmijnen zijn niet ongebruikelijk in Afghanistan vanwege gebrekkige veiligheidsmaatregelen.