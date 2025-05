Sociale mediaplatforms met Australische inkomsten van meer dan USD 160 miljoen per jaar zullen te maken krijgen met belastingen, tenzij ze vrijwillig deals sluiten met lokale mediabedrijven.

"Het is belangrijk dat digitale platforms hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten toegang tot kwaliteitsjournalistiek ondersteunen, die onze democratie informeert en versterkt," zei minister van Communicatie Michelle Rowland donderdag.

Traditionele mediabedrijven over de hele wereld voeren een strijd om te overleven nu kostbare reclamedollars online worden opgeslokt.

Australië wil dat grote technologiebedrijven lokale uitgevers compenseren voor het delen van nieuwslinks die verkeer naar hun platforms genereren, een idee waar ze in het verleden weerstand tegen hebben geboden.

Socialemediaplatforms met een Australische omzet van meer dan 160 miljoen Amerikaanse dollar per jaar zullen worden belast met een nog te bepalen bedrag dat bestemd is voor de financiering van nieuws.

Ze kunnen echter voorkomen dat ze deze belasting moeten betalen door vrijwillig commerciële overeenkomsten aan te gaan met Australische mediabedrijven.

Dit is de nieuwste stap in de inspanningen van Australië om de macht van de techreuzen in te perken.

Australië stemde vorige maand voor nieuwe wetten die het gebruik van sociale media door jongeren onder de 16 jaar verbieden.

Ook heeft het land voorgesteld boetes op te leggen aan bedrijven die er niet in slagen aanstootgevende inhoud en de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.