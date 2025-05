Terwijl verdeeldheid zaaiende, anti-immigranten en anti-moslimpolitiek wereldwijd terrein wint, hebben Europese landen de afgelopen jaren ook een toename van racistische incidenten gezien.

Anadolu verzamelde gegevens over racistische aanvallen en retoriek in heel Europa in de aanloop naar de Internationale Dag voor de Eliminatie van Rassendiscriminatie op vrijdag.

Hoewel racistische aanvallen zijn toegenomen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, dreigt politieke retoriek in Nederland en Bosnië en Herzegovina anti-moslimdiscriminatie aan te wakkeren.

Volgens een rapport van de Franse Statistische Dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden in 2024 16.000 racistische, xenofobe en anti-religieuze misdrijven geregistreerd, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2023.

Hiervan werden 9400 geclassificeerd als misdrijven van hoog of gemiddeld niveau. De meerderheid van de slachtoffers waren mannen tussen de 25 en 54 jaar, vaak van Afrikaanse afkomst. Het rapport merkte ook op dat de racistische misdaadcijfers in Parijs drie tot vier keer hoger waren dan in de rest van het land.

Aanvallen op moslims zijn ook toegenomen. Vorig jaar werd een gehandicapte moslimvrouw aangevallen buiten een winkelcentrum, en racistische graffiti bleef verschijnen op moskeemuren.

Meer dan 1000 mensen werden in het Verenigd Koninkrijk aangevallen omdat ze moslim waren.

Toename van haat

De Britse politie registreerde een piek in racistische haatmisdrijven tussen 2021 en 2022, met 109.843 gemelde incidenten. Hoewel er sindsdien een lichte daling is geweest, blijven de cijfers ver boven het gemiddelde van het afgelopen decennium. Van maart 2023 tot maart 2024 was 70 procent van alle haatmisdrijven raciaal gemotiveerd, met 98.799 van de 140.561 meldingen geclassificeerd als racistische aanvallen.

Volgens het Britse Bureau voor Nationale Statistieken liep 6 procent van de slachtoffers verwondingen op, terwijl 15 procent fysiek werd aangevallen zonder letsel. De aanvallen waren gericht op Aziaten in 31 procent van de gevallen, blanken in 31 procent en zwarte individuen in 24 procent.

Extreemrechts geweld in eind juli en begin augustus 2023 richtte zich ook op moslims van verschillende etnische achtergronden. De anti-moslim haatmisdaadmonitor Tell MAMA meldde dat vorig jaar 1029 mensen werden aangevallen op basis van hun vermeende moslimidentiteit.

Van hen droeg 53 procent hoofddoeken, 30 procent droeg baarden en 3 procent droeg gezichtsbedekkingen. Moslimvrouwen werden vaak blootgesteld aan zowel seksistische als racistische beledigingen, terwijl mannen vaak werden beschuldigd van uitbuiting, waarbij Pakistanen het meest werden getroffen door dergelijke aantijgingen.

Nederland behoort tot de meest discriminerende landen in Europa

Discriminatie is een groeiend probleem in Nederland, vooral na het electorale succes van de extreemrechtse leider Geert Wilders en een coalitieregering onder leiding van zijn extreemrechtse partij. Het aftreden van een Marokkaans-Nederlandse staatssecretaris vanwege vermeende racistische opmerkingen bracht verder systematische vooroordelen aan het licht.

De voetbalwedstrijd

Staatssecretaris Toeslagen en Douane Nora Achahbar trad op 7 november vorig jaar af uit protest tegen racistische retoriek tijdens kabinetsvergaderingen over onrust na een Ajax-Maccabi Tel Aviv voetbalwedstrijd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meldden 1,6 miljoen mensen, ofwel één op de tien, in 2023 discriminatie te hebben ervaren, een cijfer vergelijkbaar met 2021.

De meest genoemde oorzaken waren ras, huidskleur en nationaliteit. De Europese Commissie rangschikte Nederland als het Europese land waar etnische discriminatie het meest voorkomt, met 82 procent van de respondenten die ervaringen van vooroordelen rapporteerden.

Een van de significantste gevallen van raciale discriminatie in de recente Nederlandse geschiedenis was het toeslagenschandaal, waarbij belastingautoriteiten gezinnen ten onrechte beschuldigden van fraude op basis van etniciteit. Als gevolg hiervan werden tussen 2015 en juni 2022 meer dan 2000 kinderen gedwongen uit hun gezinnen geplaatst. Het schandaal leidde tot het aftreden van de Nederlandse regering in januari 2021 en compensatie werd toegewezen aan de getroffen families.

Bosnië en Herzegovina heeft te maken met toenemende politieke spanningen als gevolg van separatistische retoriek van de leiding van Republika Srpska, een van de twee entiteiten van het land. Milorad Dodik, de president van Republika Srpska, heeft stappen gezet richting afscheiding, waardoor de politieke crisis in het land is verdiept door het niet erkennen van staatsinstellingen en het creëren van parallelle structuren.

Te midden van de onrust blijven Bosnische moslims in door Serviërs gedomineerde gebieden onder druk staan en discriminatie ervaren, met herhaalde aanvallen op moskeeën en anti-moslimretoriek.