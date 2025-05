De Duitse autoriteiten hebben vijf vermoedelijke leden van een extreemrechtse racistische groepering gearresteerd tijdens gecoördineerde invallen in verschillende steden, zo meldden federale aanklagers woensdag.

De verdachten, die vanwege de Duitse privacywetgeving alleen met hun voornamen zijn geïdentificeerd, werden gearresteerd in de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg en Hessen.

De vermeende leiders van de groep—Benjamin H., Lenny M. en Jason R.—worden beschuldigd van het plannen van gewelddadige aanvallen op migranten en politieke tegenstanders.

De verdachten, naar verluidt in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, zouden lid zijn van een “rechts-extremistische terroristische organisatie” die in april 2024 is opgericht en bekend staat als de “Laatste Golf van Verdediging”, aldus het federale parket.

Het doel van de groep was “het ineenstorten van het democratische systeem in de Bondsrepubliek Duitsland teweeg te brengen door middel van geweld, voornamelijk gericht tegen migranten en politieke tegenstanders”, verklaarden zij in een persbericht.

Groeiende extremisme

Aanklagers gaven details over verschillende aanvallen die door de groep zouden zijn uitgevoerd, waaronder een brandstichting in een cultureel centrum in Altdobern in oktober 2024. Het gebouw werd bewoond door meerdere mensen die toevallig ongedeerd bleven.

Bij een ander incident in januari 2025 probeerden twee leden een vluchtelingencentrum in Schmölln in brand te steken, waarbij zij nazi-symbolen en leuzen zoals “buitenlanders eruit” en “Duitsland voor Duitsers” op de muren spuitten.

De groep werd ook verdacht van het plannen van een aanval op een ander vluchtelingencentrum in Senftenberg, waarbij leden explosieven uit het naburige Tsjechië zouden hebben aangeschaft voordat ze werden gearresteerd.

Meer dan 220 politieagenten namen deel aan de operatie van woensdag, die zoekacties omvatte op 13 locaties verspreid over vijf Duitse deelstaten.

De arrestaties komen te midden van groeiende zorgen over extreemrechts extremisme in Duitsland. De verdachten zullen voor een federale rechter verschijnen, die zal beslissen over hun voorlopige hechtenis.