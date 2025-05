Minstens twintig mensen, waaronder kinderen, zijn omgekomen en nog eens negen anderen raakten gewond bij luchtbombardementen van de VS en het VK op de Jemenitische hoofdstad Sanaa, aldus de Houthi's. Dit gebeurde terwijl president Donald Trump grote luchtaanvallen tegen de groep aankondigde.

“Twintig burgers kwamen om het leven en negen anderen raakten gewond, de meesten in kritieke toestand, in een eerste tol van de Amerikaans-Britse agressieve luchtaanvallen gericht op civiele locaties in de hoofdstad Sanaa,” vertelde het ministerie van Volksgezondheid aan persbureau SABA.

Eerder meldde de televisiezender Al-Masirah ook dat Sanaa werd aangevallen.

Volgens hen troffen de luchtaanvallen woonwijken in het Shu’aub-district, ten noorden van de hoofdstad.

Trump verklaarde op Truth Social dat hij het leger opdracht had gegeven tot “krachtige” en “beslissende” acties tegen de Houthi's. “Jullie tijd is om, en jullie aanvallen moeten vandaag stoppen. Zo niet, dan zal de hel op jullie neerdalen zoals jullie nog nooit hebben meegemaakt,” zei Trump.

Getuigen vertelden aan Anadolu dat luchtaanvallen ook de wijk Geraf in het noorden van Sanaa troffen, wat leidde tot krachtige explosies.

Sinds het begin van de genocidale oorlog van Israël in Gaza hebben de Houthi's Israël-gelieerde schepen in de Rode Zee aangevallen met raketten en drones, wat sinds eind 2023 ook invloed had op de wereldhandel.

De groep stopte hun aanvallen toen in januari een staakt-het-vuren in Gaza werd afgekondigd. Maar ze dreigden de aanvallen te hervatten toen Israël alle hulp naar Gaza blokkeerde na het einde van de eerste fase van het staakt-het-vuren op 2 maart.