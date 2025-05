De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich aangesloten bij tienduizenden Uruguayanen die afscheid hebben genomen van de iconische voormalige president José 'Pepe' Mujica.

Naar schatting 100.000 mensen betuigden hun respect aan de beroemd bescheiden ex-leider tijdens twee dagen van opbaring, na zijn overlijden op dinsdag op 89-jarige leeftijd aan kanker.

De emoties liepen hoog op in het Wetgevend Paleis, waar mensen in de rij stonden om langs de kist te lopen van de voormalige linkse guerrillastrijder, die tijdens de dictatuur van 1973-1985 in Uruguay gevangen zat, maar later de linkerzijde aan de macht hielp via democratische verkiezingen.

Sommige rouwenden droegen bloemen, terwijl anderen de vlag van zijn partij om hun schouders hadden geslagen.

Mujica overleed op zijn boerderij aan de rand van Montevideo, met zijn vrouw, de eveneens voormalige guerrillastrijder Lucía Topolansky (80), aan zijn zijde.

Een jaar geleden werd bij hem slokdarmkanker vastgesteld, die later uitzaaide naar zijn lever.

Lula, afkomstig uit dezelfde generatie linkse leiders die in de vroege jaren 2000 een 'roze golf' in de Latijns-Amerikaanse politiek vormden, prees hem als 'een superieur mens' die 'probeerde de wereld te veranderen.'

De Uruguayaanse president Yamandú Orsi, Mujica's politieke erfgenaam, en de Chileense linkse president Gabriel Boric woonden ook de wake bij, die eindigde met een massale uitvoering van het bevrijdingslied 'A Don José.'

Na de herdenkingsdienst stonden menigten langs de straat om te zien hoe Mujica's lichaam uit het paleis werd overgebracht voor crematie.

Zijn as zal worden bewaard op zijn boerderij.

'Gelukkig met weinig'

De eenvoudig sprekende activist en boer kreeg de bijnaam 'armste president ter wereld' tijdens zijn presidentschap van 2010-2015, omdat hij een groot deel van zijn salaris aan liefdadigheid gaf, zichzelf reed in een lichtblauwe Volkswagen Beetle en een eenvoudig leven bleef leiden met zijn vrouw en driepotige hond.

'Hij heeft ons veel geleerd — hij heeft ons geleerd gelukkig te zijn met weinig, niet te leven voor de schijn,' vertelde Paola Martinez, een van de rouwenden in het Wetgevend Paleis, aan AFP.