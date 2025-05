Een hoge Amerikaanse functionaris heeft gewaarschuwd dat de regering in Tel Aviv een zeer hoge prijs zal betalen als zij niet instemt met een staakt-het-vuren en een gevangenenruil overeenkomst in Gaza, volgens de Israëlische media.

The Jerusalem Post meldde woensdag dat er een bijeenkomst plaatsvond tussen Amerikaanse functionarissen en de families van Israëlische gijzelaars die in Gaza worden vastgehouden.

Tijdens de bijeenkomst bekritiseerde de hoge Amerikaanse functionaris, wiens naam niet werd bekendgemaakt, Israël's houding in de onderhandelingen over het hervatten van een staakt-het-vuren en een deal voor de gijzelaars. Hij verklaarde dat de VS een regionale overeenkomst met Saoedi-Arabië zou bereiken, zelfs zonder Israëlische betrokkenheid.

De functionaris gaf aan dat de gijzelaars in Gaza al de prijs hebben betaald voor het niet beëindigen van de oorlog, en voegde eraan toe: "Als ze tot nu toe de prijs hebben betaald voor het niet beëindigen van de oorlog, zal de prijs vandaag veel zwaarder zijn voor Israël — en niet alleen voor de gijzelaars."

De naamloze Amerikaanse functionaris benadrukte dat de wapenstilstandsovereenkomst met de Houthi's in Jemen slechts een beginpunt was, en waarschuwde: "Als Israël niet tot bezinning komt, zal zelfs de 'Deal van de Eeuw' zonder hen plaatsvinden."

Er werd gemeld dat de familieleden van de Israëlische gijzelaars die aanwezig waren bij de bijeenkomst, de opmerkingen van de functionaris interpreteerden "als een verandering in toon van een bondgenoot die traditioneel wordt gezien als onvoorwaardelijk steunend aan Israël."