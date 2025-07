De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat Israël samenwerkt met de Verenigde Staten om landen te identificeren die de Palestijnen een 'betere toekomst' kunnen bieden. Dit zei hij tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis.

"Israël werkt samen met de VS om landen te vinden die de Palestijnen een betere toekomst kunnen geven," vertelde Netanyahu aan verslaggevers aan het begin van de bijeenkomst op maandag.

De Israëlische leider voegde eraan toe dat vrede mogelijk is met Palestijnen die niet streven naar de vernietiging van Israël, maar benadrukte dat "de soevereine macht over veiligheid altijd in onze handen blijft."

Op de vraag of een tweestatenoplossing nog mogelijk is, antwoordde Trump: "Ik weet het niet," en verwees de vraag door naar Netanyahu, die herhaaldelijk zijn oppositie tegen Palestijnse staatvorming heeft uitgesproken.

"Sommige mensen vragen ons om de Palestijnen een staat te geven," zei Netanyahu. "Maar dat zou een platform zijn voor onze vernietiging."

Netanyahu beweerde ook dat Hamas na 7 oktober effectief een staat in Israël had, maar dat "zij die hebben vernietigd."

Trump verklaarde dat hij geloofde dat Hamas bereid was een staakt-het-vuren overeen te komen. "Ze willen elkaar ontmoeten en ze willen dat staakt-het-vuren," zei hij.

Netanyahu overhandigde Trump ook een brief waarin hij hem nomineerde voor de Nobelprijs voor de Vrede. "Je verdient het," zei hij tegen de Amerikaanse president.

Als reactie zei Trump: "Van jou afkomstig, betekent dit heel veel."

Botsingen met Iran

De leiders bespraken ook Iran.

Trump zei dat hij hoopte dat de oorlog tussen Israël en Iran voorbij is en herhaalde dat hij openstaat voor het opheffen van sancties tegen Teheran 'op het juiste moment.'

Hij bevestigde dat er gesprekken met Iraanse functionarissen gepland staan in de komende week. "We hebben gesprekken met Iran gepland, en ze willen praten," vertelde Trump aan verslaggevers samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het Witte Huis.

Trumps Midden-Oosten-gezant Steve Witkoff verklaarde dat de bijeenkomst "binnen een week of zo" zal plaatsvinden.

Op de vraag over een nieuwe aanval op Iran antwoordde Trump: "Ik hoop dat we dat niet hoeven te doen. Ik kan me niet voorstellen dat we dat willen doen."

"Ik hoop dat het voorbij is. Ja, ik denk dat Iran wil ontmoeten. Ik denk dat ze vrede willen sluiten, en daar ben ik helemaal voor," zei hij.