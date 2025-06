De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangegeven dat hij tijdens een ontmoeting met president Donald Trump, aan de zijlijn van de NAVO-top in Den Haag, heeft gesproken over de aanschaf van Amerikaanse luchtverdedigingssystemen.

"We hebben de bescherming van ons volk besproken met de president – in de eerste plaats de aanschaf van Amerikaanse luchtverdedigingssystemen," zei Zelensky woensdag op sociale media.

Hij voegde eraan toe dat Kiev "klaar is om deze apparatuur te kopen en Amerikaanse wapenfabrikanten te ondersteunen" en dat "Europa kan helpen."

Op de vraag of hij Oekraïne zou voorzien van Patriot-raketten, antwoordde Trump voorzichtig dat hij "zou kijken of we er enkele beschikbaar kunnen maken" en voegde eraan toe dat Washington deze ook aan Israël levert.

Oekraïne probeert zijn luchtruim te beschermen nu Rusland de luchtaanvallen heeft geïntensiveerd, met dagelijks honderden drones en tientallen raketten.

‘Lang en inhoudelijk’

De twee leiders hebben ook gesproken over een mogelijke gezamenlijke productie van drones, aldus Zelensky, die het 50 minuten durende gesprek met Trump omschreef als "lang" en "inhoudelijk."

"Ik had een lang en inhoudelijk gesprek met president Trump @POTUS. We hebben alle echt belangrijke kwesties besproken. Ik dank de heer president, ik dank de Verenigde Staten," zei Zelensky in een verklaring op X.

"Kon niet aangenamer zijn," zei Trump na de veelbesproken ontmoeting achter gesloten deuren.

Trump beschreef het beëindigen van het conflict in Oekraïne als "moeilijker dan mensen zich kunnen voorstellen," daarbij verwijzend naar problemen met de Russische president Vladimir Poetin en Zelensky.

Hij zei echter dat een eerdere ontmoeting op woensdag met Zelensky positief was, waarbij de Oekraïense leider bereid leek om de gevechten te beëindigen.

"Ik denk dat het een goed moment is om het te beëindigen. Ik ga met Vladimir Poetin praten om te zien of we het kunnen beëindigen," zei Trump.