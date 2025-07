België zal opnieuw humanitaire hulp droppen boven de Gazastrook. Premier Bart De Wever (N-VA) kondigde via sociale media aan dat Defensie op korte termijn hulpgoederen naar Jordanië stuurt, vanwaaruit de luchtdroppings zullen plaatsvinden. Het gaat om een lading ter waarde van 600.000 euro aan voedsel en medisch materiaal.

"Zojuist kregen we groen licht van Jordanië om deze bijdrage effectief te realiseren," schreef De Wever op X. Een verkenningsteam van Defensie is al ter plaatse om de operatie logistiek voor te bereiden. België voerde eerder dit jaar al luchtdroppings uit boven Gaza.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) zijn de droppings slechts een eerste stap. “Ze mogen in geen geval de aandacht afleiden van de dringende noodzaak van een doorgang over land, die de absolute prioriteit blijft voor het transport van de duizenden tonnen voedsel die aan de grens geblokkeerd zijn.”

Politieke druk op regering neemt toe

De aankondiging van De Wever komt op een moment van toenemende druk op de federale regering om een krachtiger standpunt in te nemen over het aanhoudende geweld in Gaza. Regeringspartijen Vooruit en CD&V pleiten ervoor om niet te wachten tot september, maar om al in augustus een standpunt te formuleren, zowel in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken als binnen de ministerraad.

"September is te laat," vindt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. "Wij willen dat het parlement zich organiseert voor een krachtige veroordeling van de genocide die daar plaatsvindt." Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi roept op tot meer daadkracht: "Ons land moet Palestina erkennen en Israël sanctioneren."

De Wever scherpt toon aan tegenover Israël

Opvallend is dat premier De Wever voor het eerst harde taal gebruikt tegenover Israël. In een post op X stelt hij: "Als westerse democratie moet Israël tot de orde worden geroepen. Het leed van onschuldige burgers moet stoppen. De oorlog moet beëindigd worden. De coëxistentie tussen Israël en een democratische Palestijnse staat is de enige weg naar vrede."

De Wever benadrukte ook dat de strijd tegen Hamas “legitiem” is en dat de groep "Palestijnse burgers wellustig slachtoffert". Toch sluit hij verdere stappen richting Israël niet uit: "Als veilige en toegankelijke humanitaire hulp niet gegarandeerd wordt, sluiten we verdere maatregelen of sancties niet uit."

Vlaamse regering verdeeld over beroep tegen Israël-vonnis

Ook binnen de Vlaamse regering blijft de situatie rond Israël tot spanningen leiden. De regering ontving recent juridisch advies over een mogelijk beroep tegen een vonnis dat Vlaamse wapenexport naar Israël verbiedt. Minister-president Matthias Diependaele (N-VA) had een beroep aangekondigd, maar dat was niet afgestemd binnen de coalitie.

Vooruit riep op het beroep in te trekken; ook CD&V was terughoudend. Na intern overleg besloot de Vlaamse regering om bijkomend advies in te winnen en pas na het zomerreces een beslissing te nemen. Volgens Diependaele gaat het om een juridisch-technisch beroep, en staat de Vlaamse regering nog steeds pal achter het exportverbod.

Versnelde bijeenroeping van Kamercommissie?

Kamervoorzitter Peter De Roover onderzoekt intussen of de Kamercommissie Buitenlandse Zaken vervroegd kan samenkomen. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof liet weten dat zij “bereid is om in augustus een commissie te organiseren in aanwezigheid van de bevoegde ministers.”

Vooruit en CD&V benadrukken dat ook de ministerraad in augustus bijeen moet komen. "Een commissiehoorzitting is niet voldoende. We hebben politieke knopen te hakken," aldus CD&V-fractieleider Nawal Farih.

Meer dan symbolische droppings

De luchtdroppings van België worden breed gezien als een belangrijke humanitaire zet, maar meerdere partijen onderstrepen dat het niet bij symboliek mag blijven. De kernvraag blijft: komt er ook een structureel Belgisch standpunt in de aanhoudende crisis in Gaza?

Premier De Wever lijkt die richting op te bewegen. De komende weken zullen uitwijzen of zijn woorden worden gevolgd door diplomatieke of zelfs economische maatregelen — en of de Belgische regering zich weet te verenigen rond een krachtig en duidelijk standpunt.