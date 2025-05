Airbus, Dassault Systèmes en meer dan 90 kleinere Europese technologiebedrijven en lobbygroepen hebben Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen opgeroepen om een soeverein infrastructuurfonds op te richten om publieke investeringen in geavanceerde technologieën te stimuleren.

De bedrijven en groepen benadrukten dat recente ontwikkelingen in de VS en de EU, evenals Amerikaanse maatregelen, de urgentie onderstrepen voor Europa om stappen te ondernemen om zijn strategische autonomie in belangrijke sectoren te behouden.

"Europa moet het initiatief weer oppakken en technologisch onafhankelijker worden op alle lagen van zijn kritieke digitale infrastructuur, van logische infrastructuur (applicaties, platforms, media, AI-frameworks en -modellen) tot fysieke infrastructuur (chips, computing, opslag en connectiviteit), aldus de auteurs in een open brief van 14 maart, die door Reuters is ingezien.

"De huidige veelvuldige afhankelijkheden van Europa brengen veiligheids- en betrouwbaarheidsrisico's met zich mee, brengen onze soevereiniteit in gevaar en schaden onze groei", aldus de onderzoekers.

‘Laat Europese leveranciers concurreren’

Een soeverein infrastructuurfonds is volgens de brief essentieel om een dergelijk ambitieus doel te financieren, vooral in de kapitaalintensieve delen van de waardeketen, zoals quantumtechnologieën en chips.

De brief stelde ook voor dat overheden een "koop Europees"-beleid aannemen bij aanbestedingen om de vraag te stimuleren en bedrijven aan te moedigen te investeren.

"Het doel is niet om niet-Europese spelers uit te sluiten, maar om ruimte te creëren waar Europese leveranciers legitiem kunnen concurreren (en investeringen kunnen rechtvaardigen)," aldus de brief.

Ondertekenaars van de brief zijn onder andere de Franse cloudserviceprovider OVH Cloud en zijn tegenhangers in andere EU-landen, het European Software Institute, het European Startup Network, de Duitse AI Association, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) en de Franse publieke investeringsbank BPI France.

De brief was ook gericht aan EU-technologiechef Henna Virkkunen.