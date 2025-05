Topmilitairen uit Turkije, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn in Parijs bijeen gekomen om de defensie- en veiligheidsuitdagingen in Europa te bespreken, met een sterke nadruk op steun aan Oekraïne.

Op donderdag ontmoette de Turkse stafchef Metin Gurak zijn tegenhangers, de Franse Thierry Burkhard en de Britse Tony Radakin, om strategische reacties op de aanhoudende veiligheidsdreigingen op elkaar af te stemmen.

Generaal Burkhard benadrukte een "overeenstemming van standpunten over de noodzaak om een stevige reactie te bieden ter ondersteuning van Oekraïne" en om de stabiliteit van Europa te waarborgen.

De bijeenkomst volgt op een grotere top in Parijs eerder deze week, waar meer dan 30 landen overlegden over de veiligheid van Oekraïne, opvallend genoeg zonder vertegenwoordiging van de VS.

De groeiende rol van Turkije in Europese veiligheid

De hooggeplaatste bijeenkomsten in Parijs onderstrepen de toenemende betekenis van Turkije in het veranderende Europese veiligheidskader. Als een belangrijke NAVO-bondgenoot beschikt Turkije over het op een na grootste leger binnen het bondgenootschap, na de VS, en onderhoudt het sterke defensiebanden in heel Europa.

Turkije heeft zichzelf gepositioneerd als bemiddelaar in het conflict in Oekraïne, terwijl het zijn defensiesamenwerking met Europese landen versterkt.

De diplomatieke betrokkenheid van Ankara bij zowel Kiev als Moskou maakt het een cruciale speler in de inspanningen om regionale stabiliteit te behouden.

Turkije en het VK bespreken bilaterale defensiebanden in Ankara

In een parallelle diplomatieke inspanning ontving de Turkse minister van Defensie Yasar Guler de Britse minister van Defensie John Healey in Ankara. De twee defensiechefs wisselden van gedachten over het versterken van de defensie- en veiligheidscoöperatie en leidden later gesprekken tussen delegaties.

Deze besprekingen vonden plaats te midden van groeiende zorgen dat de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in Europa mogelijk zullen afbouwen, waardoor Europese landen meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen defensie.

Volgens berichten overweegt Washington een vermindering van ongeveer 20.000 troepen in Europa, wat de noodzaak van nauwere veiligheidscoördinatie tussen Europese landen verder benadrukt.

De toekomst van Europese defensie vormgeven

Nu Europese landen hun defensiebudgetten verhogen en streven naar meer samenwerking, wordt de rol van Turkije als veiligheids- en samenwerkingspartner steeds belangrijker. Naast zijn NAVO-verplichtingen heeft Turkije een sterke binnenlandse defensie-industrie ontwikkeld, waardoor het een waardevolle bijdrage levert aan Europese veiligheidsinitiatieven.

Met toenemende zorgen over de voortdurende oorlog van Rusland in Oekraïne en onzekerheden rond de Amerikaanse toezeggingen, zal de betrokkenheid van Turkije bij Europese defensiestrategieën naar verwachting verder toenemen.

De recente bijeenkomsten in Parijs en Ankara wijzen op een gezamenlijke inspanning om de regionale veiligheid te versterken in het licht van de veranderende mondiale uitdagingen.