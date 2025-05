De Amerikaanse president Donald Trump heeft de mogelijkheid open gelaten dat Oekraïne "ooit Russisch zou kunnen worden" en stelde voor om Amerikaanse hulp te ruilen voor natuurlijke hulpbronnen van Kiev, zoals zeldzame mineralen.

"Ze kunnen een deal sluiten, of ze kunnen geen deal sluiten. Ze kunnen ooit Russisch worden, of ze kunnen nooit Russisch worden," zei Trump maandag in een interview met Fox News.

"Maar we steken al dat geld erin en ik zeg dat ik het terug wil hebben."

De Amerikaanse president gaf ook aan dat zijn speciale gezant voor Oekraïne en Rusland, Keith Kellogg, binnenkort Kiev zal bezoeken.

Trump merkte op dat hij "waarschijnlijk" deze week met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy zal spreken.

"Hij wil een deal sluiten... Ik denk dat ze allebei (Zelenskyy en de Russische president Vladimir Poetin) een deal willen sluiten. Het moet gebeuren," zei hij.

Vredesakkoord: Het vergt twee om te dansen

Trump herhaalde dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nooit zou zijn begonnen als hij president was geweest.

Gevraagd of hij probeert een ontmoeting met Poetin te regelen, antwoordde hij: "Nou, ik kan je niet vertellen waarover we praten, maar we praten als een groep. Ook denk ik dat hij graag een deal wil sluiten, maar het vergt twee om te dansen."

Trump werd gevraagd of hij meer duidelijkheid kon geven over of hij met Poetin heeft gesproken.

"Ik wil er niet over praten. Nee, ik wil er niet over praten. Het helpt je niet om het te weten, maar we zouden graag een deal willen sluiten, als dat mogelijk is, alleen al omdat, in mijn geval, (om) levens te redden," zei hij.