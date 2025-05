De Duitse conservatieve leider Friedrich Merz heeft in een spannende tweede stemronde in het parlement het kanselierschap gewonnen, nadat hij in de eerste ronde een verrassende nederlaag leed.

Merz, 69 jaar, behaalde een absolute meerderheid van 325 stemmen tegen 289 in de geheime stemming in de Bondsdag op dinsdag. Hij neemt de leiding over van een coalitie tussen zijn CDU/CSU-alliantie en de centrumlinkse Sociaaldemocraten (SPD) van de aftredende bondskanselier Olaf Scholz.

President Frank-Walter Steinmeier zou hem later op dinsdag benoemen tot de tiende bondskanselier van Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog, samen met zijn kabinet. Vervolgens staat een bezoek aan Parijs en Warschau gepland voor woensdag.

Zijn overwinning markeert de vervulling van een lang gekoesterde ambitie om Europa's grootste economie te leiden, een droom die decennia geleden werd gedwarsboomd door partijgenoot Angela Merkel, die uiteindelijk zestien jaar als bondskanselier diende.

De uiteindelijke overwinning van Merz op dinsdag was echter bitterzoet, aangezien de initiële nederlaag – de eerste in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland – wijst op onrust binnen zijn coalitie. De ongekende nederlaag in de eerste ronde werd door analist Holger Schmieding van Berenberg Bank omschreven als "een slechte start" voor Merz en een teken dat hij niet volledig kan rekenen op zijn twee coalitiepartners.

"Dit zal twijfels zaaien over zijn vermogen om zijn agenda volledig uit te voeren, wat zijn binnenlandse en internationale autoriteit in ieder geval aanvankelijk zal schaden," voegde Schmieding toe.

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) juichte de politieke tegenslag voor Merz toe. Merz heeft beloofd stabiliteit in Berlijn te herstellen na een half jaar van politieke onrust. "Merz zou moeten aftreden en de weg vrijmaken voor nieuwe verkiezingen," zei AfD-co-leider Alice Weidel eerder, en noemde de uitslag van de eerste ronde "een goede dag voor Duitsland".

'De wereld kijkt mee'

De eerste geheime stemming werd verwacht een formaliteit te zijn, maar draaide uit op een ramp voor Merz toen hij er niet in slaagde de vereiste absolute meerderheid te behalen, met zes stemmen tekort.

De vroege tegenslag voor Merz verraste Duitsland en leidde tot hectische crisisoverleggen in de Bondsdag.

Merz heeft beloofd de kwakkelende economie nieuw leven in te blazen en de rol van Berlijn in Europa te versterken, terwijl het reageert op snelle veranderingen sinds de terugkeer van de Amerikaanse president Donald Trump aan de macht.

Trump heeft druk uitgeoefend op Europese bondgenoten door te klagen dat ze te weinig uitgeven aan de NAVO en door tarieven op te leggen die vooral pijnlijk zijn voor exportmacht Duitsland.

CDU-fractieleider Jens Spahn benadrukte de urgentie van een nieuwe regering, gezien de economische en geopolitieke turbulentie. "Heel Europa, misschien wel de hele wereld, kijkt naar deze tweede stemronde," zei Spahn voorafgaand aan de stemming, en riep parlementsleden op zich bewust te zijn van hun bijzondere verantwoordelijkheid.

'Ingrijpende veranderingen'

Merz, die een sterke zakelijke achtergrond heeft, maar nooit een regeringsleiderschap heeft bekleed, zei maandag: "We leven in tijden van ingrijpende veranderingen, van grote onzekerheid... en daarom weten we dat het onze historische plicht is om deze coalitie tot een succes te maken."

Om bondskanselier te worden, had Merz een absolute meerderheid van 316 stemmen nodig.

Maar in de eerste stemming op dinsdag kreeg hij slechts de steun van 310 parlementsleden, terwijl 307 tegen hem stemden.

Analist Franziska Palmas van Capital Economics stelde dat de initiële tegenslag van Merz "hem ernstig verzwakt achterlaat en suggereert dat de hoop op meer stabiliteit in de Duitse politiek mogelijk teleurstellend zal zijn".