Canada overweegt of het Palestina zal erkennen en of deze erkenning aan voorwaarden zal worden verbonden, volgens berichten in de Canadese media.

Berichten citeerden dinsdag een anonieme bron die aangaf dat er nog geen beslissing is genomen, maar premier Mark Carney zal naar verwachting woensdag een virtuele kabinetsvergadering houden om de situatie in het Midden-Oosten te bespreken.

De berichten volgden kort nadat Carney had gesproken met zijn Britse ambtgenoot, Keir Starmer, over de situatie in het belegerde Gaza en de verklaring van het Verenigd Koninkrijk over de erkenning van Palestina.

Op maandag herhaalde de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Anita Anand, de toewijding van Ottawa aan een tweestatenoplossing.

"Ondanks de complexiteit van de situatie weerspiegelt onze gezamenlijke aanwezigheid hier vandaag sterke internationale steun voor een onderhandelde oplossing, één die Palestijnse zelfbeschikking en Israëlische veiligheid waarborgt," zei Anand.

Internationale druk

Vorige week zei de Franse president Emmanuel Macron dat Parijs Palestina zou erkennen tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september.

Deze week volgde Starmer dit voorbeeld en verklaarde dat zijn regering Palestina ook zou erkennen bij de VN als Israël geen stappen onderneemt om een einde te maken aan het bloedvergieten in Gaza.

Israël veroordeelde de stap van het Verenigd Koninkrijk en noemde het een "beloning voor Hamas".

Palestina wordt momenteel erkend door 149 van de 193 lidstaten van de VN — een aantal dat is gegroeid sinds Israël in oktober 2023 zijn genocide in Gaza begon.