De Braziliaanse regering heeft in een verklaring aangekondigd dat Indonesië officieel toetreedt tot de BRICS als volwaardig lid. Hiermee breidt de groep van opkomende economieën, die ook Rusland, India, China en Zuid-Afrika omvat, zich verder uit.

Indonesië, het vierde meest bevolkte land ter wereld, had eerder al zijn wens uitgesproken om lid te worden van de groep. Dit zou bijdragen aan het versterken van opkomende landen en het behartigen van de belangen van het mondiale Zuiden.

Brazilië, dat in 2025 het voorzitterschap van het blok bekleedt, verklaarde dat de lidstaten unaniem akkoord gingen met de toetreding van Indonesië. Dit besluit maakt deel uit van een uitbreidingsstrategie die oorspronkelijk werd goedgekeurd tijdens de top van het blok in 2023 in Johannesburg.

Het Zuid-Amerikaanse land merkte op dat Indonesië al in 2023 groen licht kreeg van het blok, maar dat het Aziatische land ervoor koos om pas na de presidentsverkiezingen van vorig jaar toe te treden. President Prabowo Subianto trad in oktober aan.

“Indonesië deelt met de andere leden van de groep de steun voor hervormingen van mondiale bestuursinstellingen en levert een positieve bijdrage aan de verdieping van samenwerking in het mondiale Zuiden,” aldus de Braziliaanse regering.

De BRICS-groep omvat daarnaast ook Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten.