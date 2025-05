De regering-Trump heeft aangekondigd dat bijna alle medewerkers van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) wereldwijd hun werk moeten neerleggen en het veld moeten verlaten. Hiermee komt een einde aan de zes decennia lange missie van het agentschap in het buitenland, waarin het honger bestreed, onderwijs financierde en epidemieën probeerde te beëindigen.

De administratie bracht USAID-medewerkers dinsdag op de hoogte via e-mails en een online geplaatste mededeling. Dit is de laatste stap in een gestage ontmanteling van het agentschap, geleid door politieke benoemingen uit de eerste ambtstermijn van president Donald Trump en door teams van miljardair Elon Musk die zich richten op overheidsdoelmatigheid. Zij beschouwen veel van de uitgaven aan buitenlandse programma's als verspilling.

De richtlijn treedt vrijdag net voor middernacht in werking en geeft directe overzeese werknemers van het agentschap - van wie velen in allerijl hun huishouden hebben ingepakt in afwachting van ontslagen - 30 dagen de tijd om naar huis terug te keren, tenzij ze als essentieel zijn geclassificeerd. Contractanten die niet essentieel worden geacht, zullen ook worden ontslagen, aldus de aankondiging.

De stap was al enkele dagen onderwerp van geruchten en is de meest extreme van verschillende voorstellen die werden overwogen om het agentschap samen te voegen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Andere opties waren onder meer het sluiten van kleinere USAID-missies en gedeeltelijke sluitingen van grotere missies.

Duizenden USAID-medewerkers zijn al ontslagen en programma's wereldwijd zijn stopgezet nadat Trump een alomvattende bevriezing van buitenlandse hulp had opgelegd. Ondanks protesten van Democratische wetgevers is het agentschap een speciaal doelwit geworden van de nieuwe administratie en Musk's budgetbesparende afdeling voor overheidsdoelmatigheid, die erop gericht is de federale overheid te verkleinen.

Ze hebben een uitgavenstop opgelegd die Amerikaanse hulp- en ontwikkelingswerk wereldwijd heeft verlamd, het senior leiderschap en personeelsbestand heeft uitgehold door verlof en ontslagen, en het hoofdkantoor in Washington maandag heeft gesloten voor medewerkers. Wetgevers meldden dat de servers van het agentschap zijn weggehaald.

“Heb het weekend besteed aan het voeren van USAID aan de houtversnipperaar,” pochte Musk op X.

De massale verwijdering van duizenden medewerkers in het buitenland en in Washington zou miljarden dollars aan projecten in ongeveer 120 landen tenietdoen, waaronder veiligheidssteun aan partners zoals Oekraïne en ontwikkelingswerk voor schoon water, beroepsopleidingen en onderwijs, inclusief voor schoolmeisjes onder Taliban-regime in Afghanistan.

De VS is verreweg de grootste humanitaire donor ter wereld. Het besteedt minder dan 1 procent van zijn budget aan buitenlandse hulp, een kleiner aandeel dan sommige andere landen.

Gezondheidsprogramma's waarvan wordt gezegd dat ze hebben geholpen om polio en pokkenepidemieën uit te roeien, hebben hun activiteiten al gestaakt. Het monitoren en inzetten van snellereactieteams voor besmettelijke ziekten, zoals een Ebola-uitbraak in Oeganda, is ook stopgezet.

Honderden miljoenen dollars aan voedsel en medicijnen die al door Amerikaanse bedrijven zijn geleverd, liggen in havens vanwege de plotselinge sluiting van het agentschap door de administratie.

Democratische wetgevers en anderen voeren aan dat USAID in de wetgeving is vastgelegd als een onafhankelijk agentschap en niet kan worden gesloten zonder toestemming van het Congres.

Voorstanders van USAID uit beide politieke partijen stellen dat het werk in het buitenland essentieel is om de invloed van Rusland, China en andere tegenstanders en rivalen in het buitenland tegen te gaan, en om allianties en partnerschappen te versterken.

Het besluit om personeel in eigen dienst en hun gezinnen eerder dan oorspronkelijk gepland terug te trekken, zal waarschijnlijk tientallen miljoenen dollars aan reis- en verhuiskosten voor de regering met zich meebrengen.

Onder het personeel dat met verlof wordt gestuurd bevinden zich zowel buitenlandse als ambtenaren die wettelijke bescherming genieten tegen willekeurig ontslag en het zonder reden met verlof gestuurd worden.

De American Foreign Service Association, de vakbond die Amerikaanse diplomaten vertegenwoordigt, stuurde een bericht naar haar leden waarin de beslissing werd veroordeeld en waarin werd aangegeven dat juridische stappen worden voorbereid om deze tegen te gaan of te stoppen.

Lokaal ingehuurd USAID-personeel heeft echter weinig mogelijkheden en werd uitgesloten van het vrijwillige afkoopaanbod van de federale overheid.