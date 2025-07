Een Australische politieagent heeft een inheemse tiener doodgeschoten in wat een racistisch incident van "hoog adrenaline politiewerk" wordt genoemd, zo heeft een baanbrekend onderzoek vastgesteld. Het rapport benadrukt dat dergelijke acties "genormaliseerd" zijn.

De bevindingen werden bijna vijf jaar na de dood van de 19-jarige Kumanjayi Walker gepresenteerd. Hij werd neergeschoten in een afgelegen gebied in centraal Australië, wat protesten door het hele land ontketende.

De politieagent, Zachary Rolfe, werd in 2022 in Darwin, de hoofdstad van het Northern Territory, vrijgesproken van moord. Walker werd drie keer neergeschoten tijdens een poging tot arrestatie in het afgelegen stadje Yuendumu.

Hij is een van de 598 Aboriginals en Torres Strait Islander-mensen die sinds 1991, toen gedetailleerde registraties begonnen, in hechtenis zijn overleden.

“Ik heb vastgesteld dat de heer Rolfe racistisch was”, zei Elisabeth Armitage, lijkschouwer van het Noordelijk Territorium, toen ze haar conclusies bekendmaakte na een onderzoek van bijna drie jaar.

De politieagent, die in 2023 werd ontslagen, werkte in een organisatie met kenmerken van "institutioneel racisme," aldus Armitage.

Er was een "significant risico" dat Rolfe's racistische houding en andere opvattingen zijn reactie beïnvloedden "op een manier die de kans op een fatale afloop vergrootte."

Volgens de lijkschouwer zullen Walkers familie en gemeenschap altijd geloven dat racisme een "integraal onderdeel" was van zijn dood.

"Het is een smet die de politie van het Northern Territory kan blijven achtervolgen."

Genocide tegen inheemse bevolking

De lijkschouwer verwees ook naar beledigend taalgebruik tijdens een zogenaamde prijsuitreiking voor de tactische politie van het gebied, die zij beschreef als "gruwelijke voorbeelden van racisme."

"Gedurende het decennium waarin deze prijzen werden uitgereikt, is er nooit een klacht over ingediend."

De sms-berichten van de politieagent toonden ook zijn voorkeur voor "hoog adrenaline politiewerk" en zijn "minachting" voor sommige meer ervaren officieren, evenals voor politiewerk in afgelegen gebieden.

Deze houdingen "konden de kans op een fatale confrontatie met Kumanjayi vergroten," aldus Armitage.

In 33 aanbevelingen aan de regering van het Noordelijk Territorium riep de lijkschouwer de politie op om de opleiding van rekruten te verbeteren, hun strategie tegen racisme openbaar te maken en strengere regels in te voeren voor het gebruik van semi-automatische geweren.

Vorige week concludeerde een koninklijke commissie in de staat Victoria dat koloniale kolonisten genocide pleegden tegen inheemse volkeren.

De vier jaar durende koninklijke commissie van Victoria riep op tot herstelmaatregelen van de overheid, waaronder financiële compensatie.

Volgens het rapport hebben inheemse volkeren geleden onder massaslachtingen, de gedwongen verwijdering van kinderen uit hun families en de onderdrukking van hun cultuur.

Massamoorden, ziekten, seksueel geweld, kinderontvoering en assimilatie hebben geleid tot de "bijna volledige vernietiging" van de inheemse bevolking van de staat, aldus het rapport.

De aankomst van 11 Britse schepen om in 1788 een strafkolonie op te zetten in Sydney Cove markeerde het begin van de langdurige onderdrukking van inheemse bewoners, wier voorouders al meer dan 60.000 jaar op het continent leefden.

De inheemse bevolking, die minder dan vier procent van de huidige bevolking uitmaken, hebben nog steeds een levensverwachting die ongeveer acht jaar korter is dan andere Australiërs, slechtere onderwijskansen en een veel grotere kans om gevangen te worden gezet of in politiehechtenis te overlijden.